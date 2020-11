COVID-19 :

Fauci: Les États-Unis vont dans la mauvaise direction avec covid-19 0:36

. – Trois semaines après que les Canadiens aient célébré Thanksgiving, le pays connaît une augmentation des cas de coronavirus à l’échelle nationale.

Plusieurs villes et provinces ont battu des records du nombre d’infections en une seule journée. Et les principaux médecins du Canada affirment que la fête, qui a été observée le 12 octobre, est en partie à blâmer.

«Avant Thanksgiving, j’ai lancé de nombreux appels aux gens sur la nécessité de limiter les réunions de famille», a déclaré la Dre Bonnie Henry, administratrice provinciale de la santé de la Colombie-Britannique, la semaine dernière lorsqu’elle a annoncé l’interdiction d’inviter. plus de six personnes dans une maison. “Et malheureusement, il y a eu une série d’événements qui ont conduit à des augmentations assez drastiques la semaine dernière”, a-t-il expliqué.

Maintenant, alors que les Américains commencent à planifier la célébration qui approche à grands pas, le pays est peut-être sur le point de répéter le sort du Canada.

Avertissement de Thanksgiving du Dr Fauci

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a averti pendant des semaines que les précautions contre les coronavirus entraîneraient un Thanksgiving très différent pour de nombreuses personnes cette année, y compris lui-même.

“C’est malheureux parce que la réunion de famille de Thanksgiving est une partie si sacrée de la tradition américaine, mais c’est un risque”, a déclaré Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, au présentateur de CBS Evening News. , Norah O’Donnell, en octobre.

Vous devrez peut-être mordre la balle et sacrifier ce rassemblement social, à moins que vous ne soyez sûr que les personnes avec lesquelles il a affaire ne sont pas infectées. Soit ils ont subi des tests très récemment, soit ils vivent selon un mode de vie dans lequel ils n’ont aucune interaction avec qui que ce soit sauf vous et votre famille », a-t-il expliqué.

Un rassemblement pour Thanksgiving, de multiples infections

Pendant des semaines, les dirigeants politiques canadiens aux épicentres du virus ont interdit de manger dans les restaurants, fermé les gymnases et les cinémas et restreint les grands rassemblements.

Pourtant, les réunions de famille et les fêtes à domicile continuent d’alimenter de nouveaux cas de COVID-19, faisant pression sur les hôpitaux et augmentant le nombre de décès, selon les experts médicaux du pays.

York Region Public Health, une unité de santé au nord de Toronto, a déclaré qu’une fête de Thanksgiving d’un cercle familial élargi avait entraîné 10 infections au COVID-19, y compris les cas de trois bébés.

Le virus s’est également propagé à un autre domicile, où il a infecté quatre autres personnes, et à un lieu de travail, où deux autres personnes ont été infectées.

Le Dr Eileen de Villa, médecin-chef de Toronto, a averti que les taux d’infection dans la ville allaient dans la mauvaise direction. Et que le moment où cela se produit indique que les rassemblements de Thanksgiving sont le problème.

Premier ministre Trudeau: “ Ça craint ”

«C’est clairement un défi de porter un masque tout en essayant de profiter d’un dîner de Thanksgiving ou d’un repas entre amis et en famille», a-t-elle déclaré lundi dernier. “Ce sont les types de circonstances qui donnent lieu à la transmission du virus, à la propagation du virus, et qui perpétuent en fait l’infection dans toute notre ville”, a-t-il ajouté.

Le Dr Karim Kurji, médecin-chef de la région de York, a averti que si les réunions de famille peuvent sembler inoffensives, elles sont un bon exemple de la façon dont le coronavirus peut se propager.

Le Canada connaît maintenant une deuxième vague obstinée de COVID-19, malgré les mandats généralisés de port de masque.

«Nous sommes dans une pandémie mondiale sans précédent qui est vraiment nul. C’est difficile de passer par cette deuxième vague, c’est frustrant », a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une conférence de presse mardi dernier. «C’est nul. C’est vraiment, vraiment nul », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a suggéré que les rassemblements de Noël pourraient être affectés compte tenu de l’augmentation des infections.

Les hôpitaux au Canada s’inquiètent des vacances à venir

Avec une augmentation du nombre de cas en cours et des vacances imminentes, de nombreux hôpitaux au Canada mettent en œuvre des plans pour augmenter leur capacité, ajouter des unités temporaires pour les soins des cas de covid-19 et des lits de soins intensifs plus.

À l’approche de Noël, les spécialistes des soins intensifs s’inquiètent à nouveau des retombées des vacances. Les statistiques gouvernementales montrent que les hospitalisations ont presque doublé au cours du seul mois dernier.

“De toute évidence, bien que nous n’ayons pas vécu au Canada l’un des scénarios catastrophiques qui nous inquiètent en avril, nous ne devrions pas nous sentir trop en sécurité”, a déclaré le Dr François Lamontagne, médecin et scientifique à l’Université de Sherbrooke au Québec. CNN.

Il y a encore de nombreuses raisons de s’inquiéter. Et l’Europe offre de nombreux arguments pour éviter la «fatigue de la santé publique» dans la population générale », a-t-il ajouté.

Les recherches de Lamontagne portent sur le diagnostic et les thérapies en soins intensifs. Son expérience et ses recherches couvrent la crise d’Ebola en Afrique, ainsi que le traitement actuel des patients atteints de COVID-19.

L’importance de la communication

Son conseil pour faire face à l’augmentation actuelle est double. Une partie est clinique et l’autre implique la désinformation et la confusion qui circulent actuellement et contribuent à la propagation du virus.

“C’est un message essentiel, c’est de s’en tenir à ce que vous savez et de bien le faire, et de se méfier des allégations non fondées sur des médicaments merveilleux, et je pense que c’est la clé”, a-t-il déclaré. Et il a ajouté que «maintenant il a été prouvé que les stéroïdes ou les corticostéroïdes sont efficaces et sont administrés, et doivent être administrés, aux cas graves. Et cela a contribué à améliorer les résultats.

Mais Lamontagne a déclaré qu’elle était également préoccupée par la méfiance de certaines personnes envers les autorités et les conseils médicaux qu’elles fournissent sur le virus.

La méfiance, a-t-il dit, peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé publique, d’autant plus que certains estiment désormais que les parties sont une bonne excuse pour céder à la fatigue pandémique.

«Nous ne devons pas sous-estimer l’impact de la communication, une communication honnête. Et parfois, la réponse honnête est que nous ne savons pas », a déclaré Lamontagne. L’expert a noté que l’incertitude concernant le virus est une raison suffisante pour que les gens se conforment aux restrictions de santé publique.

Les experts canadiens en santé publique espèrent que la hausse des hospitalisations convaincra les Canadiens de suivre les conseils, surtout chez eux.

“Je pense que nous devons regarder toutes les célébrations à venir, que ce soit Diwali, Hanoukka ou Noël, et voir comment nous pouvons nous regrouper et nous concentrer sur nos familles immédiates et nous assurer que nous pouvons nous soutenir mutuellement pour le faire en toute sécurité”, a déclaré Henry. Et il a ajouté que les grandes réunions de famille ne feront probablement pas partie de Noël cette année.

Comment les États-Unis gèrent les vacances

Les États-Unis ont enregistré plus de 9,1 millions d’infections et 230 548 décès pendant la pandémie, selon les données de l’Université Johns Hopkins (JHU).

Le mois d’octobre a été un mois de records sombres concernant la pandémie. Et au début du mois de novembre, les experts affirment que les États-Unis n’ont pas encore fait face au pire.

Au moins 31 États ont signalé au moins un jour record de nouveaux cas de coronavirus au cours du mois dernier, selon JHU. Quinze ont signalé leur plus grand nombre de décès de covid-19 en une journée.

Les hôpitaux pourraient être accablés alors que le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter, a déclaré vendredi le Dr Christopher Murray, directeur de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, à Anderson Cooper de CNN.

“La forte augmentation automne / hiver devrait conduire à un nombre de morts quotidien environ trois fois plus élevé que maintenant à la mi-janvier”, a déclaré l’IHME dans ses dernières prévisions.

Fauci a déclaré que compte tenu de la propagation actuelle du covid-19 et de l’augmentation des infections, les gens devraient faire très attention aux rassemblements sociaux.

Le guide CDC de Thanksgiving

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également récemment publié un guide sur les rassemblements de vacances. Le guide décrit ce que les Américains doivent savoir avant de voyager, d’organiser ou d’assister à des fêtes, ou simplement avant de se réunir avec leur famille et leurs amis pendant la célébration de Thanksgiving.

Le plus faible risque de contracter ou de propager le virus hautement infectieux est de célébrer Thanksgiving dans votre propre maison avec des membres de votre ménage et / ou virtuellement avec le reste de la famille, a déclaré le CDC.

Si vous organisez un dîner de Thanksgiving, le CDC recommande d’organiser un événement en plein air avec la famille et les amis de votre quartier. Les grands rassemblements, dîners ou fêtes à l’intérieur, en particulier avec des personnes extérieures à votre famille immédiate, présentent le plus grand risque.

Voyager en vacances en avion ou dans les transports en commun augmente les chances de contracter et de propager le COVID-19 car il augmente l’exposition au virus, a déclaré le CDC dans ses directives sur les vacances.

«Rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres», a fait remarquer l’agence.

Shelby Lin Erdman, Madeline Holcombe et Lauren Mascaren de CNN ont contribué à ce rapport.