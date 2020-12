COVID-19 :

La pandémie de Covid-19 a complètement changé la vie de nous tous. Mais quelles sont les activités dans lesquelles il y a plus risque d’attraper un coronavirus? Le journal américain “The New York” a publié cette semaine une étude basée sur l’opinion de 700 épidémiologistes, à qui on a demandé 23 activités de la vie quotidienne. Eh bien, tout le monde convient qu’il y en a trois dans lesquels le risque monte en flèche.

En général, les experts recommandent d’éviter les endroits où il y a des foules de gens, en particulier s’il s’agit d’espaces fermés où vous ne pouvez pas utiliser de masque.

Manger dans un restaurant

Pour les épidémiologistes, le plus dangereux de tous est de manger dans un restaurant. Les autorités sanitaires insistent sur le risque de rassemblements sociaux et familiaux entre personnes qui ne vivent pas ensemble si les lois ne sont pas respectées. mesures d’hygiène et de sécurité anti-COVID.

Cette semaine, le cas d’une famille catalane gravement touchée par le coronavirus est devenu connu. L’origine de l’épidémie était un repas au cours duquel un couple (Núria et Marcel) est allé manger chez ses parents. Tous les membres ont respecté le règles préventives, et n’a enlevé le masque qu’au moment de manger. Mais cela n’a pas empêché le virus de se propager lors de la rencontre.

Le père a commencé à se sentir malade plusieurs jours plus tard, et les quatre ont donné positif dans Covid-19 dix jours après le repas. Tous ont dû être hospitalisés après avoir souffert de complications, et finalement Marcel est décédé à l’âge de 54 ans.

Assister à un mariage ou à des funérailles

Les épidémiologistes mettent également en garde contre le danger d’assister à un CEREMONIE religieuse Comme un mariage ou des funérailles quand il a lieu dans un espace clos, c’est généralement étouffant.

Cet été, un couple a décidé de célébrer son mariage dans une petite ville du Maine, aux États-Unis. 55 invités ont assisté à la cérémonie, malgré le fait que le règlement indiquait que le nombre maximum de participants Il devrait en être 50. Selon le rapport qui a été révélé, personne n’a respecté les mesures anti-COVID: ils ne portaient pas de masque, ils ne gardaient pas de distance de sécurité …

Le lendemain du mariage, l’un des invités a commencé à montrer symptômes du coronavirus. Cet invité a infecté trois employés du restaurant et 27 autres personnes. Une épidémie de coronavirus qui a tué 177 personnes infectées et sept morts.

Il y avait un “supercontagateur” qui a propagé Covid-19 dans tout l’état du Maine. 82 des personnes infectées étaient prisonniers d’une prison situé à plus de 300 kilomètres du restaurant. Pendant ce temps, six des personnes décédées étaient des aînés d’une résidence située à 160 kilomètres du lieu du mariage.

Aller à un concert, un événement sportif ou jouer

Récemment, des scientifiques de l’Université de Halle, en Allemagne, ont analysé la capacité de transmission du coronavirus parmi une foule de personnes dans un espace clos. Pour cela, ils ont étudié trois concerts de la Auteur-compositeur-interprète allemand Tim Bendzko pendant le mois d’août.

1400 bénévoles ont assisté à l’événement, qui ont été testés pour Covid-19, ont fait prendre leur température et ont reçu un désinfectant pour les mains mélangé à un colorant fluorescent et un tracker numérique de localisation.

Lors du premier concert, les assistants n’ont pas gardé le distance de sécurité. Dans la seconde, ils l’ont fait modérément. Et dans le troisième, la distance sociale de 1,5 mètre recommandée par les autorités sanitaires a été maintenue.

Le plus grand risque d’attraper un coronavirus Il a été donné lors du premier concert, et les experts ont remarqué que pendant la première moitié et les pauses, le nombre de contacts a augmenté de façon notable.

En guise de conclusion, le Dr Stefan Moritz, Responsable de l’infectologie clinique à l’hôpital universitaire de Halle, souligne que si les participants portent un masque tout le temps, qu’ils restent assis à leur place, que l’espace est bien ventilé et qu’il existe des voies d’entrée et de sortie pour éviter les foules, le risque est considérablement réduit. Pourtant, il est impossible de dire qu’il n’y a pas de risque.

Ce sont les activités les plus à risque d’attraper un coronavirus, selon l’étude publiée par «The New York». En plus de les éviter au maximum, il est essentiel de prêter attention aux trois recommandations de base anti-COVID: utilisation obligatoire du masque, distance de sécurité et lavage fréquent des mains. Face aux célébrations de Noël, il est important de ne pas retirer le masque même au domicile de la famille et des amis.