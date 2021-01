COVID-19 :

Dominique Thiem vit loin des problèmes qui affectent tant de joueurs de tennis quarantaine avant l’Open d’Australie. L’Autrichien, numéro 3 du classement ATP, voit la situation à partir de la position privilégiée qui a été accordée aux meilleurs joueurs de tennis du circuit, avec beaucoup plus de commodités que la plupart des joueurs qui subissent un isolement strict dans leurs hôtels de Melbourne avec plusieurs semaines avant le début du grand chelem océanique.

De ce point de vue, il est plus facile de tempérer la situation, comme Thiem a tenté de le faire dans une interview à Eurosport Allemagne: «Honnêtement, pour les 70 joueurs qui étaient dans les avions, c’est bien sûr une situation très amère. Ils seront dans une situation grave. désavantage concurrentiel, c’est sûr. Il reste encore neuf jours avant le début de l’Open d’Australie, mais contrairement à d’autres qui peuvent s’entraîner normalement, c’est un énorme désavantage. Il n’y a pas besoin d’en discuter. C’était incroyablement malheureux pour eux, et Je suis très désolé pour eux. Tennis Australia et tout le pays ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que le tournoi se déroule et c’est aussi un exploit sensationnel. “

Qu’il ait ou non cet avantage initial de pouvoir compléter de meilleures séances d’entraînement, l’Autrichien ambitionne d’aller loin à Melbourne, où la saison dernière, seul Novak Djokovic pouvait l’éloigner du titre en finale. «Ce sont des temps très fous, mais nous savions à quoi nous attendre. Ici en Australie, c’est encore un peu plus strict, ce qui est compréhensible. Le coronavirus est quasiment éteint dans leur pays et ils veulent l’empêcher de revenir. Nous pouvons nous entraîner environ deux heures par jour et sortir pendant environ quatre heures. Le reste du temps est passé à l’hôtel “, Thiem résumait son quotidien. Face à la concurrence, l’Autrichien sera également légèrement affecté par les ravages du COVID-19, puisque son entraîneur, Nico Massú, Ce ne sera pas pour le rentrer dans les gradins après avoir été testé positif.