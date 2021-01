COVID-19 :

Le calendrier se déplace vers Le 23 juillet, le jour où les Jeux de Tokyo reportés devraient commencer, et la pandémie ne s’atténue pas. Yoshiro mori, Président du comité d’organisation, a averti lors d’une conférence de presse qu’ils doivent prendre “une décision très difficile entre février et mars” quant à savoir s’il y aura une audience dans les tribunes.

Mais il y a ceux qui vont plus loin. Takeshi Niinami, conseiller du gouvernement et grand homme d’affaires, souligne qu’en mars, il faut décider s’il y a des Jeux ou non. “Je ne sais pas si nous pouvons les célébrer, mais nous devons faire tout notre possible”, a-t-il déclaré.

Tokyo, qui prévoit déjà un surcoût de 2200 millions d’euros en raison du report, j’arrêterais d’entrer 730 millions sans audience. 4,48 millions de billets sont déjà vendus pour les JO et 970 000 pour les Paralympiens.

La possibilité que tous les athlètes de 206 comités nationaux olympiques soient vaccinés semble compliquée. Les Émirats arabes unis sont déjà en train de se vacciner eux-mêmes, avec le vaccin chinois, mais en Europe ou aux États-Unis il serait difficile d’expliquer la vaccination des sportifs au détriment des groupes à risque.

Tokyo a enregistré plus de 1400 infections au COVID-19 au cours des dernières 24 heures et a déclaré l’état d’urgence comme Sitama, Kanagawa et Chiba l’ont fait et a été demandé à Osaka, Kyoto et Hyogo.

En novembre, dans l’agence de Saitama, des tests réussis ont été réalisés avec le stade à 100% (plus de 30 000 personnes), une technologie de pointe pour suivre la température corporelle et l’interdiction de crier pour ne pas répandre les particules. Mais le paysage a changé. Aussi socialement. Une enquête de Kyodo News a révélé que 80% des Japonais préféraient que les Jeux n’aient pas lieu.