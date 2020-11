COVID-19 :

Mario s’est gorgé de vitamines pour traiter son cancer, qui l’a anéanti à 21 ans. C’était le traitement prescrit par votre pseudo-thérapeute. Son cas, qui s’est produit en Espagne, est couvert par le manifeste qui pointe vers la directive européenne 2001/83 / CE.

«Il n’est pas admissible que la législation protège le fausse représentation de la réalité scientifique pour que des milliers de citoyens soient trompés et même meurent ». Avec cette force, 2750 signataires du manifeste font référence à des réglementations qui maintiennent les fausses thérapies telles que l’homéopathie dans le cadre de la médecine. Bien que n’ayant pas démontré scientifiquement son efficacité.

«Des mesures doivent être prises pour arrêter les pseudothérapies car elles ne sont pas sûres et ils produisent des milliers de personnes touchées », soulignent-ils, mettant l’accent sur l’Union européenne:« Elle doit travailler dans le sens de la création de lois qui aident à arrêter ce problème ».

De la homéopathie, reiki, par biomagnétisme ou médecine nouvelle allemande, les signataires soulignent que ces fausses thérapies «gagnent du terrain et font des victimes», notamment en raison de l’abandon des traitements conventionnels pour les affections graves.

Pseudoscience à l’époque des covid

Au milieu de l’océan de surinformation Autour de la pandémie, des rumeurs, des conseils à domicile et, directement, des faux traitements flottent pour prévenir ou guérir les effets du coronavirus. Autrement dit, si son existence ou sa capacité à produire un covid n’est pas directement rejetée.

Jusqu’à 800 décès liés à de fausses thérapies ou à des canulars sur le COVID-19

La soi-disant infodémie a provoqué environ 6000 hospitalisations, selon une étude publiée par l’American Society for Hygiene and Tropical Medicine. Clou 800 personnes ont fini par mourir, directement ou indirectement, pour avoir confié sa santé à des rumeurs ou à de fausses thérapies au milieu de la pandémie.

Le document explique que L’Europe est confrontée à d’autres problèmes de santé public très sérieux. La médicalisation excessive de la population, l’apparition de bactéries multi-résistantes ou les difficultés de financement des systèmes de santé publique.

Ils sont aussi assez sérieux pour ajouter, en plus, la présence de gourous, faux médecins ou même diplômés qui prétendent pouvoir guérir un cancer (ou une autre maladie) en manipulant les chakras, en mangeant du sucre ou en appliquant des fréquences quantiques », écrivent-ils dans le manifeste.

La peur, carburant des négateurs et des pseudosciences

Comme nous l’avons dit dans notre spécial When Everything Changed, jamais auparavant autant de brouillons d’articles scientifiques n’avaient été publiés, certains d’une qualité plus que douteuse. Jamais autant d’articles n’ont été publiés dans les magazines d’impact international par la «procédure accélérée», avec skids inclus.

De plus, ils ne s’étaient jamais retournés réseaux sociaux dans les sujets de recherche de cette manière, et avec le danger du cocktail de canulars, de captures d’écran décontextualisées, de trolls et de biais, y compris contre les scientifiques eux-mêmes et, en particulier, les femmes scientifiques.

«Toutes les informations scientifiques ou informations qui semblent l’être ne sont pas fiables», explique le chercheur en génétique Fernando González-Candelas (Université de Valence). “Pendant des années il existe des référentiels qui anticipent la publication d’articles d’apparence scientifique, mais qui n’a pas été correctement évaluée », comme nous l’expliquons également ici.

Cela conduit à des interprétations erronées ou directement, des canulars d’apparence scientifique. Pour l’immunologiste et l’épidémiologiste Margarita del Val (CBMSO-CSIC) «il y a des gens qui face à la peur, il se réfugie dans des canulars. Il lui vient à l’esprit que cela peut être la solution et déclenche sa peur en attaquant qui il peut.

Candelas n’exempte pas de culpabilité les magazines à impact international: «Certains des canulars sont publiés dans magazines qui ont accéléré ce processus.

Pandémie de canular

Lors du premier état d’alarme, chez Newtral.es, le nombre de demandes de vérification via notre service WhatsApp multiplié par seize. Grâce à ce système et à d’autres réseaux sociaux, plus de 200 canulars ont été détectés.

Lors de leur analyse, il a été constaté que les fausses informations diffusées pointaient principalement vers autorités, ont recommandé de faux remèdes, mais ont également rendu visibles les théories du complot et il a signalé des infections qui n’avaient pas encore lieu ou des protestations et des altercations décontextualisées.

L’un des canulars les plus largement utilisés est celui du dioxyde de chlore, par le biais du supplément minéral miraculeux, en tant que fausse thérapie contre le covid. Cependant, le médicament, promu par un prétendu diplômé en biologie moléculaire, est illégal et même dangereux pour la santé.