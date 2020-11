COVID-19 :

Ce 2020 a été l’année où La huitième édition de ‘Ton visage me sonne’ aurait dû être développée sans aucun problème, Le concours d’étoiles d’Antena 3 dans lequel des personnalités connues doivent imiter d’autres personnages caractéristiques de la musique avec le plus grand succès possible. Cependant, en mars dernier, le programme a également été contraint d’interrompre sa diffusion en raison de la grave crise sanitaire que traverse le COVID-19 en Espagne. Aujourd’hui, plusieurs mois plus tard, et après avoir repris le tournage, Atresmedia prépare déjà son retour pour faire face à l’issue de cette édition.

Ce dimanche, le premier rendez-vous

Le prochain Dimanche 22 novembre, à partir de 22h00 sur Antena 3, les fans du concours pourront à nouveau profiter après plusieurs mois des performances de ces célébrités dans un spectacle de talents spécialement préparé pour l’occasion. Oui, ce sera dimanche et non vendredi, même s’il n’est pas exclu que les galas soient rediffusés à leur date d’origine. Ce ne sera pas le retour officiel du programme avec de nouvelles performances, mais cela aidera ces téléspectateurs à se souvenir des meilleurs moments de cette huitième édition avant le début de la dernière ligne droite. C’est précisément ce dernier numéro qui a donné son nom à la spéciale, puisqu’elle s’intitule «Ton visage me sonne: Face à la finale».

“Ce dimanche, prenez des notes et préparez-vous car très bientôt la dernière séquence de ‘Ton visage me sonne’“, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux dans les dernières heures le compte officiel du programme; alertant ainsi leurs followers que, s’ils ne se souviennent pas de ce qui s’est passé lors de cette huitième édition, ils ont ce dimanche l’occasion rêvée de devenir accro à la finale .

Mesures de sécurité pour COVID-19

Le retour de “ Ton visage me sonne ” apportera des nouvelles marquées principalement par le coronavirus, et c’est que de nouvelles mesures de sécurité ont également été annoncées afin que, entre les candidats et les membres du jury, il y ait le moins d’interaction possible. Pour cette raison, il y aura plus d’espace entre le jury, comme le confirme Àngel Llàcer Il y a quelques jours aussi sur ses réseaux sociaux: “Comme il faut garder des distances de sécurité … ils m’ont mis à part! Dans un putain de fauteuil, à part! On a commencé comme ça. On est de retour! Oui ! »se plaignit-il d’un ton clairement humoristique.

Combien de parures manquent?

C’est une question que se poseront beaucoup de téléspectateurs de «Ton visage me semble», et c’est qu’il restait quatre galas pour connaître le vainqueur de cette huitième édition. Cependant, il ne faut pas oublier que Un gala était déjà enregistré avant la pandémie et que ce sera le premier à être diffusé, il y aura donc trois nouveaux galas qui seront diffusés dans les semaines à venir. En eux, il faudra voir comment le producteur résout l’un de ses principaux problèmes, comme le manque d’audience, un facteur à prendre en compte puisque les résultats qui ont déterminé le gagnant du gala en sont issus.

Les intentions du producteur étaient celles de enregistrez deux des trois galas restants début novembre et laissez la grande finale en direct, bien qu’avec la grave situation de santé que nous vivons ces semaines-ci, ils pourraient choisir d’enregistrer ce résultat. Dans cette dernière ligne droite du concours, nous verrons quatre concurrents aspirer à la victoire avant les autres. Parmi eux, Jorge González, Nerea Rodríguez, les Gemeliers et Cristina Ramos.

