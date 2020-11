COVID-19 :

Trump poursuit sa campagne en Pennsylvanie 2:18

. – “Totalement sous contrôle” est, en quelque sorte, une collection de grands succès des échecs et des faux pas de l’administration Trump liés au covid-19, mais avec un coup extrêmement opportun en raison du propre diagnostic du président.

Le réalisateur Alex Gibney et ses collaborateurs ont également gagné des points de difficulté pour assembler ce documentaire pendant la pandémie, en concevant une “Covid-cam” télécommandée pour enregistrer des interviews en toute sécurité.

Ces entretiens puisent dans une série de voix d’avertissement qui expliquent comment les considérations politiques conduisent à une réponse inefficace, juxtaposant les États-Unis à la Corée du Sud.

Ce que comprend «Totalement sous contrôle»

Parmi ceux qui parlent se trouve Rick Bright, ancien directeur de l’Advanced Biomedical Research and Development Authority (BARDA), qui a récemment quitté son emploi aux National Institutes of Health et pleure alors qu’il discutait des défis de dire la vérité à ceux qui sont actuellement au pouvoir.

Un autre avis vient de Max Kennedy Jr., un ancien bénévole du groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement covid-19 de la Maison Blanche, qui est devenu un dénonciateur après avoir travaillé avec le gendre et conseiller principal de Trump, Jared Kushner.

Kennedy (le petit-fils de Robert Kennedy) pensait qu’il n’aiderait que des professionnels chevronnés et a été surpris de constater que lui et d’autres vingt ans étaient invités à jouer un rôle clé dans la recherche de fournitures médicales.

Gibney et ses collègues réalisateurs Suzanne Hillinger et Ophelia Harutyunyan condensent 10 mois de nouvelles en deux heures, et Gibney (qui a également raconté) a noté que le Dr Deborah Birx a été choisi pour son rôle de haut niveau par une Maison Blanche «intéressée par la science de l’emballage. servir des fins partisanes.

Aucune réponse de la direction

Les cinéastes disent n’avoir reçu aucune réponse dans leurs efforts pour inclure les commentaires de l’administration Trump, y compris les demandes de parler avec le président Trump ou le vice-président Pence, qui a dirigé le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

«Totalement sous contrôle» tire son titre, à juste titre, de l’une des premières déclarations du président Trump sur le coronavirus, qui a insisté sur le fait qu’il contenait la menace avant de balayer la société américaine.

C’était juste une des fois où ses affirmations contredisaient la réalité, comme sa déclaration de mars selon laquelle «Quiconque veut un test peut passer un test».

L’un des interludes les plus troublants concerne le Dr Nancy Messonnier, qui, en tant que directrice du Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires du CDC, a fait une évaluation franche le 25 février du scénario difficile auquel sont confrontés les États-Unis, affirmant que « il ne s’agissait pas tant de savoir si cela se reproduirait », mais plutôt de savoir« quand exactement le pays fera face à une épidémie grave ».

Bright a qualifié ces commentaires publics de “tournant” après la conversation optimiste venant de l’administration, et les commentaires de Messonnier ont déclenché une réaction furieuse au sein de l’administration au sujet des inquiétudes concernant la peur du marché boursier.

Parmi les autres personnes interrogées pour le documentaire, citons le journaliste du New York Times Michael Shear, qui fait partie de ceux qui ont récemment contracté le virus lors de l’épidémie liée à la Maison Blanche.

Agents du chaos

Le niveau vertigineux du travail documentaire de Gibney comprend “Agents of Chaos”, une plongée profonde dans le lien Trump-Russie pour HBO.

Comme ce projet, “Totally Under Control” sert de mise en accusation du président qui se déroule avec l’urgence d’un thriller.

Ce n’est pas par hasard, évidemment, que le dernier film s’est terminé à temps pour sa sortie pré-électorale, un effort vertigineux par rapport aux demandes habituelles du genre.

Au total, il n’y a pas grand chose de nouveau ici. Pourtant, pour quiconque n’a pas lu le livre de Bob Woodward «Rage», ou les comptes rendus profondément rapportés par le New York Times et d’autres exposant les lacunes de l’administration Trump, Gibney et sa société ont livré ce qu’ils prétendent clairement être. un argument final puissant, mettant le cas ensemble.

Et pour souligner la nature ironique du titre, les preuves suggèrent qu’il s’agit d’une réponse caractérisée plus par le chaos que par le contrôle.

“Totally Under Control” est disponible sur demande à partir du 13 octobre et sera diffusé le 20 octobre sur Hulu.