Pascal Ackermann met la touche finale au Tour d’Espagne 2020 avec une victoire sur Sam Bennett à Madrid, qui n’a pas accueilli cette année le sprint de fin de course classique. Madrid a fermé le cadenas de la Vuelta, oui, mais aussi cette saison inhabituelle frappée par la pandémie qui a concentré ses principales compétitions en trois mois, la menace de contagion ou de suspension planant toujours au-dessus de leurs têtes. Le Tour est arrivé à Paris avec une poignée de points positifs en cours de route, le Giro a été sauvé de la mort à Milan avec le virus déjà dans le peloton, et la Vuelta a été plantée immaculée à Madrid, au milieu de la deuxième vague, après avoir traversé des territoires confinés. Ce fut le triomphe du bon cyclisme dans une situation qui maintient la planète à la pointe. Cette année, la finition a déjà été un triomphe.

Le retour de la pandémie, sûrement le plus difficile de l’histoire, a couronné le même vainqueur de l’année dernière, Primoz Roglic, un coureur qui humanise le cyclisme, car il ne règne pas avec la poigne de fer des précédents champions. Roglic remporte de nombreuses victoires, jusqu’à quatre étapes dans l’édition actuelle. Mais il perd aussi. En 2019, il a riposté lors de la manche espagnole pour sa défaite au Giro. Avant Richard Carapaz, au fait. Et dans cette édition, il est arrivé avec une blessure plus profonde, très douloureuse, celle que Tadej Pogacar a produite sur le Tour lors du contre-la-montre de l’avant-dernière journée. La Vuelta ne vous indemnise qu’en partie, car la Vuelta n’est pas le TourMais c’est une bonne clôture et un coup de fouet pour ce Slovène de 31 ans.

Le double champion de la Vuelta est humain, bien que parfois cela ne semble pas être le cas. Parce qu’il est capable de perdre et de récupérer le maillot rouge deux fois, l’un en raison d’une erreur avec un imperméable, l’autre en raison de la cruauté des rampes d’Angliru. Et il était sur le point de succomber pour la troisième fois, la définitive, à La Covatilla, qui a été élevée aux portes de Madrid. Le leader Jumbo a sauvé la victoire de 24 secondes contre Carapaz. Le cyclisme se joue ces derniers temps en quelques secondes. C’est pourquoi les bonus sont si importants, dont la somme a conduit à la victoire en faveur du Slovène, qui a ajouté 32 secondes de plus que son rival dans ce lot. Les données ouvrent un débat éternel sur la commodité de ces bonus, mais les règlements étaient les mêmes pour tout le monde. Roglic a réalisé une plus grande récolte dans un duel direct avec Carapaz. Le Slovène a remporté quatre étapes, pour aucun des Équatoriens. Cela a été le meilleur. Un champion digne et mérité de la Vuelta.

La clé de la défaite de Carapaz ne se trouve pas dans les bonus, ni dans la dernière aide que Roglic a reçue à La Covatilla. Si Carapaz n’a pas réussi à serrer davantage son adversaire, c’est à cause de la faiblesse de son équipe, l’autre fois le tout-puissant Ineos, qui a fait des eaux tous les jours à quelques exceptions près, avec presque toujours Andrey Amador. Le groupe britannique termine la saison avec un grand, le Giro d’Italia aux commandes de Tao Geoghehan Hart, le plus faible des trois, il faut aussi le dire. Aspirez à bien plus.

Pascal Ackermann a battu Sam Bennet au sprint de Madrid qui a clôturé la Vuelta a España et la saison 2020. © ️Photogomez Sport

Roglic et Carapaz montent sur le podium avec un nouveau venu dans ces courses, les Britanniques Hugh Carthy, qui est devenu la révélation de la Vuelta, avec cette troisième place, à seulement 47 secondes du maillot rouge, et avec sa prestigieuse victoire à Angliru. Carthy, une tige de 1,93 et ​​60 kilos, cycliste formé en Espagne, ouvre ainsi la porte à d’autres défis pour l’avenir.

Le premier Espagnol était Enric Mas, en cinquième position, tout comme sur le Tour. Le Majorquin n’a pas de saut pour confirmer l’avenir radieux qui lui prédisait sa deuxième place dans la Vuelta 2018, y compris l’étape reine. Movistar a rivalisé d’ambition dans la course à domicile, mais face à la maigre arrivée de son leader, il a dû se contenter de la combativité constante de Marc Soler et de l’étape Lekunberri. Le classement par équipe est à vous, encore une fois, bien mérité cette fois. Mais il aura sûrement peu de goût.

La Vuelta a jeté le rideau à Madrid. Aussi la saison. Il y a eu du bon cyclisme en 2020. Ce n’est pas peu.