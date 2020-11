COVID-19 :

Il y a sept mois, avec la montée de la pandémie, la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, est venue proposer une tournée “à huis clos”. La proposition n’a pas été très bien accueillie à l’époque par les fans de cyclisme et les analystes, y compris moi-même. Il était très difficile d’imaginer les courses principales sans public, autant que de visualiser les Tour de France hors juillet. Et donc je l’ai exprimé dans cette chronique. Le cyclisme, sans fans sur la route, perd beaucoup de son essence. Comparez simplement les images de la montée vers Angliru cette année avec les précédents pour comprendre la différence écrasante. Mais il faut s’adapter au temps, et présents sont des temps de coronavirus, de mesures exceptionnelles, y compris la survie.

À ces mêmes dates, Javier Guillén a publié la phrase suivante dans une journée numérique avec AS: “Le vélo peut se faire sans public sur la route, mais cela ne peut jamais se faire sans un public à la télévision.” Et cette pensée a été précisément ce qu’il a appliqué à sa carrière, avec ce slogan de ‘Le retour à la maison’, qui est le même qui demande, dans un dernier effort, de la dernière étape de Madrid, qui a même varié son parcours pour éviter les populations les plus touchées par le virus. L’appel a été lancé par l’organisation, mais aussi par la mairie. Et donc nous réitérons à partir de ces pages. J’ai un cher parent qui aime les programmes de voyage, mais qui n’aime pas voyager. Sa théorie est catégorique: “C’est mieux vu à la télévision”. C’est à cela que le cyclisme nous a habitués en 2020. Et ça n’a pas été une si mauvaise expérience. Il sera temps de reprendre la route. Et pour récupérer l’essence. Derrière les images sans public que Madrid nous offrira ce dimanche il y aura beaucoup d’autres choses à célébrer, parce que cette année, être, être et finir sont des verbes qui reflètent une victoire.