COVID-19 :

Vendredi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer et BioNTech contre le COVID-19, à la suite d’une recommandation positive des conseillers du gouvernement.

La décision de la FDA lancera une campagne de vaccination sans précédent nécessaire pour finalement vaincre le virus.

Déjà avec un vaccin contre le coronavirus à l’horizon, la question se pose: quand et où la majorité de la population américaine sera-t-elle vaccinée?

Voici ce que vous devez savoir sur le vaccin contre le coronavirus:

QUAND PUIS-JE ME FAIRE VACCINER?

La priorité dépendra de votre risque d’être infecté ou gravement malade. Êtes-vous un travailleur de la santé? Vous résidez dans une maison de retraite ou recevez-vous des soins médicaux permanents? Si tel est le cas, vous faites partie du groupe de personnes qui devraient être en première ligne pour l’offre initiale limitée, ont décidé les Centers for Disease Control and Prevention plus tôt ce mois-ci.

Les premières injections pourraient être administrées à partir du 15 ou 16 décembre, selon le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar, et en fin de compte, les États décideront où envoyer les vaccins.

Selon les réserves de Pfizer et Moderna, les responsables fédéraux estiment que 20 millions de personnes seront vaccinées dans le premier groupe prioritaire avant la fin de l’année. Cela suppose que la FDA autorise également rapidement le deuxième vaccin, de Moderna, dont l’application est prévue le 17 décembre.

Les deux vaccins nécessitent deux doses.

Bien que les autorités aient réaffirmé qu’il n’y a aucune raison de craindre le vaccin, 30% déclarent ne pas y croire.

QUI EST LE SUIVANT EN LIGNE?

On ne sait pas encore qui sera inclus dans la deuxième phase. Un groupe d’experts conseillant le CDC sur les vaccins se réunira à nouveau pour recommander le prochain groupe aux départements de santé des États et locaux; mais on sait qu’ils pourraient inclure à ce stade toute personne âgée de 65 ans ou plus, les enseignants, les policiers, les pompiers et les travailleurs dans d’autres domaines essentiels, tels que la production alimentaire.

De plus, de plus en plus de vaccins sont en cours de développement et les autorités ont déclaré qu’elles visent à ce que la population générale puisse accéder aux vaccins avant le milieu de l’année prochaine.

Pour savoir quand c’est votre tour, surveillez les notifications de votre statut.

La recommandation a été faite par les autorités sanitaires britanniques. Découvrez les raisons.

QUAND PEUT-ON VACCINER LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTES?

Actuellement, vous devez être âgé d’au moins 16 ans pour recevoir le vaccin contre le coronavirus de Pfizer. Alors que Pfizer a commencé à inclure des enfants âgés de 12 à 17 ans dans ses essais de vaccins et Moderna également, il est trop tôt pour connaître les résultats de la réponse immunitaire et de la sécurité chez les enfants.

Les femmes enceintes ont été exclues des essais cliniques à grande échelle, de sorte que lorsque les vaccins seront disponibles pour la population générale, il n’y aura pas suffisamment de données pour étayer une recommandation formelle de recevoir des vaccins.

Le Dr Christopher Zahn, vice-président des activités de test de l’American College of Obstetricians and Gynecologists, a déclaré dans un communiqué à NBC News que les femmes enceintes ou envisageant de le devenir devraient consulter leur médecin et fonder leurs décisions sur les données. disponibles, leurs facteurs de risque et leurs avantages potentiels.

Les autorités sanitaires expliquent comment elles ont empêché les nouveau-nés d’attraper le COVID-19 mortel.

O PUIS-JE OBTENIR UNE DOSE?

Les pharmacies, les cliniques de santé et le cabinet de votre médecin seront les options les plus probables, tandis que les États élaborent leurs plans de distribution. Les services de santé locaux sont également susceptibles de mener des opérations de vaccination de masse une fois que des inventaires plus importants seront disponibles.

Le gouvernement a conclu un accord en octobre avec CVS ​​et Walgreens pour administrer des vaccins contre le coronavirus aux résidents et au personnel des établissements de soins de longue durée à travers le pays.

Une fois que les doses seront largement disponibles, les gens pourront utiliser un site Web gouvernemental existant, vaccinefinder.org, pour trouver où recevoir une dose du vaccin COVID-19. Le site Web est déjà utilisé pour trouver des vaccins contre la grippe et d’autres maladies.

Les injections de COVID-19 sont susceptibles d’être limitées pendant un certain temps, et le type que les personnes reçoivent dépendra probablement de ce qui est disponible.

Alors que la FDA décide d’approuver ou non le vaccin COVID-19, les employeurs pourraient exiger de leurs employés qu’ils l’obtiennent. Ici, nous vous expliquons quels sont vos droits s’ils vous demandent de vous faire vacciner.

COMBIEN ÇA COÛTERA?

Il devrait être gratuit car le gouvernement paie pour le vaccin et il n’y a pas de quote-part ou d’autres frais pour l’obtenir.

Même si un prestataire facture des frais pour l’injection, le coût sera couvert par une assurance privée et gouvernementale, sur la base d’un taux de remboursement fixe. Si vous n’avez pas d’assurance, les prestataires peuvent se tourner vers un fonds gouvernemental pour couvrir les frais.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que le vaccin serait gratuit pour tous les Américains.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il serait gratuit pour les personnes à faible revenu et le personnel médical.

QUAND DOIS-JE RECEVOIR UNE DEUXIÈME DOSE?

Cela dépend de la marque du vaccin. Pour Pfizer, la deuxième dose est de trois semaines après la première et pour Moderna, de quatre semaines.

La stratégie de chaque État quant à la façon dont ils rappelleront aux gens de revenir pour leur deuxième vaccination varie. Certains ont déclaré qu’ils fourniraient des carnets de vaccination pour rappeler de revenir pour une deuxième injection, tandis que d’autres prévoient d’envoyer des SMS, des appels ou des lettres de rappel par la poste, selon l’endroit.

Les vaccinations seront enregistrées dans les registres de vaccination des États et locaux et ne peuvent pas être mélangées ou appariées, donc si une deuxième dose est nécessaire, les prestataires effectueront des vérifications pour s’assurer que vous obtenez la bonne.

Cependant, une préoccupation est que, comme les États-Unis ne disposent pas d’une base de données nationale, si des personnes quittent leur État avant la deuxième vaccination prévue, les responsables de la santé n’auront pas accès aux informations de vaccination préalable. Les efforts actuels pour créer un registre national des vaccins soulèvent des problèmes de confidentialité des informations, et plusieurs États ont refusé de signer l’accord d’utilisation des données du CDC.

Tous les vaccins en développement ne nécessitent pas deux injections. Johnson & Johnson teste un vaccin à dose unique.

Une femme de 90 ans a reçu la première dose.

COMMENT FONCTIONNE LE VACCIN PFIZER? EST-CE SÛR?

Le vaccin de Pfizer et BioNTech, appelé BNT162b2, adopte une nouvelle approche pour vous protéger de l’infection en utilisant ce qu’on appelle l’ARN messager, ou ARNm. Contrairement à un vaccin traditionnel, ce nouveau vaccin s’appuie sur les informations génétiques du virus pour stimuler une réponse immunitaire contre le COVID-19.

Plutôt que d’injecter un germe affaibli ou inactivé dans votre corps, ce vaccin injecte du matériel génétique que nos cellules lisent pour fabriquer des protéines. Il enseigne à votre corps comment fabriquer la protéine qui déclenche la production d’anticorps, donc si le vrai virus entre plus tard, votre système immunitaire le reconnaîtra et y répondra.

Le vaccin de Pfizer est efficace à 95%, sûr et protège également les personnes âgées à plus haut risque de décès, selon les résultats de son essai avancé annoncé en novembre. Une analyse finale des données des plus de 43000 participants a révélé que le vaccin était très efficace contre le virus 28 jours après la première dose et que son efficacité était constante à tous les âges, races et ethnies, ont déclaré les fabricants de médicaments. De plus, les personnes âgées, considérées comme présentant un risque élevé de maladie grave due au COVID-19, ont signalé une efficacité du vaccin de plus de 94%.

La société pharmaceutique a également déclaré que dans quelques jours, elle demanderait l’autorisation de la FDA.

QU’EN EST-IL DES EFFETS SECONDAIRES?

Jusqu’à présent, les vaccins expérimentaux ont été testés sur des dizaines de milliers de volontaires et aucun effet secondaire grave n’a été signalé. Les responsables de la santé surveilleront les effets secondaires à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, ainsi que tout problème potentiel à long terme.

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses au pays, a noté que les gens peuvent ressentir de la douleur ou de la fièvre immédiatement après l’injection, ou des douleurs dans le bras. D’autres effets secondaires temporaires signalés par les participants à l’étude comprenaient la fatigue, les maux de tête et les frissons, qui ont duré de un à trois jours.

PUIS-JE AVOIR UNE RÉACTION ALLERGIQUE AU VACCIN?

Les vaccins peuvent parfois provoquer des réactions allergiques, mais ils sont généralement rares et de courte durée. Les régulateurs britanniques enquêtent sur les rapports de réactions allergiques chez deux personnes ayant reçu le nouveau vaccin Pfizer COVID-19 le premier jour du programme de vaccination. Pendant ce temps, ils disent aux gens de ne pas se faire vacciner s’ils ont des antécédents de réactions allergiques graves.

L’Agence britannique de réglementation des produits médicaux et de santé a déclaré que les personnes ne devraient pas recevoir le vaccin Pfizer si elles ont eu une réaction allergique significative à d’autres vaccins, médicaments ou aliments, tels que ceux à qui on a dit de garder une injection sous la main. l’adrénaline, comme EpiPen, ou d’autres qui ont eu des réactions allergiques potentiellement mortelles.

Azar a déclaré vendredi que la FDA était en train de finaliser le résumé d’information sur les avertissements d’allergie aux vaccins et qu’au moment de la publication de cet article, le contenu de ces directives n’était pas clair.

La recommandation a été faite par les autorités sanitaires britanniques. Découvrez les raisons.

PUIS-JE CESSER D’UTILISER UN MASQUE APRÈS AVOIR ADMINISTRÉ UN VACCIN?

Les masques et la distanciation sociale continueront d’être recommandés pendant un certain temps après que les personnes aient été vaccinées car on sait que l’effet des vaccins n’est généralement pas immédiat et que les premiers vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux injections.

On s’attend à ce que les gens obtiennent un certain niveau de protection dans les deux semaines suivant la première injection. Mais une protection complète peut ne pas être obtenue avant quelques semaines après la deuxième injection et même si elles sont protégées contre les maladies, les personnes vaccinées pourraient encore être infectées et transmettre le virus, bien que le taux soit probablement beaucoup plus faible.

Une fois que les stocks de vaccins commenceront à augmenter, il faudra encore des mois avant que des centaines de millions d’injections n’atteignent tout le monde dans le pays.

La question se pose compte tenu de l’imminence de l’approbation d’un vaccin contre le coronavirus.

ET SI J’AI DÉJÀ COVID-19?

Avoir COVID-19 vous protège contre une autre infection, mais on ne sait pas encore combien de temps durera cette immunité et rien n’indique que les personnes précédemment infectées ne devraient pas être vaccinées, selon le comité consultatif des CDC.

En vaccinant ceux qui ont des infections antérieures, “on s’attend à ce qu’ils soient plus protégés”, a déclaré Moncef Slaoui, qui dirige le développement de vaccins aux États-Unis, ajoutant que des études seront encore nécessaires pour étayer cela.

Les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de COVID-19 n’étaient pas autorisées à se porter volontaires pour les tests de vaccination. Mais il n’y avait pas de tests de dépistage pour exclure les personnes qui auraient pu être infectées auparavant et ne le savaient pas. Par conséquent, certaines personnes atteintes d’infections sans symptômes peuvent avoir été incluses. Le panel des CDC a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de tester ces infections silencieuses avant de recevoir un vaccin.

Pour les travailleurs de la santé qui ont déjà eu le COVID-19, le panel suggère qu’ils pourraient autoriser d’autres collègues travailleurs de la santé à prendre une longueur d’avance sur la vaccination, car le risque de réinfection est faible au cours des trois prochains mois.