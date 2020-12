COVID-19 :

le ministère de la Santé a développé un nouveau plan de mesures et de restrictions pour essayer d’empêcher la propagation du coronavirus aux prochaines dates de Noël. Parmi les principales mesures, le nombre de personnes pouvant se rencontrer lors des rassemblements de Noël est porté de six à dix, comme l’avait proposé le président de Madrid Isabel Diaz Ayuso. En outre, il est proposé que le couvre-feu soit reporté à 13 h 30 du matin.

Entre autres propositions, il est également proposé à ceux qui rentrent chez eux, notamment les étudiants, de limiter leurs contacts à dix jours avant de retourner sur leurs territoires et de prendre de nombreuses précautions lorsqu’ils sont chez eux. Les événements populaires, tels que la course traditionnelle de San Silvestre, sont également supprimés.

Ceux-ci sont les mesures proposées par le ministère de la Santé:

Confinements

Le Département de Salvador Illa maintient les fermetures de périmètre des communautés autonomes, du 23 décembre au 6 janvier, une mesure que certaines régions comme la Communauté de Madrid rejettent déjà.

La santé n’envisage que deux exceptions: lorsque l’entrée et la sortie sont effectuées pour des raisons justifiées, selon ce qui est inclus dans le décret de l’état d’alarme, et les mouvements «qui sont le lieu de résidence habituelle de parents ou proches des personnes déplacées, remplissant à tout moment les limites de la permanence de groupes de personnes efficaces «dans chaque autonomie.

En tout état de cause, le ministère laisse la latitude aux communautés autonomes d’appliquer cette mesure et de la modifier en fonction de l’évolution de la pandémie sur leurs territoires respectifs.

10 personnes

Dans un premier temps, Health avait fixé la limite maximale pour les réunions à six personnes. Cependant, la contestation de certaines communautés autonomes l’a fait reculer. Maintenant, il y en aura dix, selon la proposition du ministère. De plus, s’il y a des cohabitants, ce nombre est augmenté. Cependant, Health recommande que les interactions entre les personnes de différentes unités familiales soient réduites au minimum. Autrement dit, les réunions ont lieu entre des personnes appartenant au même groupe de coexistence.

Couvre feu

L’heure de début des restrictions commencera «au plus tard 1 h 30, uniquement pour permettre le retour à la maison. En aucun cas, cette prolongation ne sera utilisée pour se rendre à différents rassemblements sociaux », indique le document sur la santé.

Événements de masse

Le ministère met également un terme à la célébration des événements de masse et propose comme guide le document «Recommandations pour les événements et activités de masse dans le contexte de la nouvelle normalité due au Covid-19 en Espagne». L’intention est que les événements, dans la mesure du possible, se déroulent virtuellement ou statiquement, comme ce serait le cas pour l’équitation.

Résidences

Il est recommandé aux usagers de ces centres de limiter au maximum leurs sorties et, s’ils le font, d’être en groupe stable ou familial. De plus, un test diagnostique est envisagé lors de leur retour dans les résidences.

Quarantaines

Les étudiants, principalement, devraient prendre des mesures extrêmes au maximum. Il est proposé de limiter leurs interactions aux dix jours précédant la publication. Lorsqu’ils sont à leur adresse de destination, ils doivent également conserver le maximum de précautions. Il est également suggéré que, dans la mesure du possible, ils interagissent à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur.

Célébrations religieuses

Les règles de capacité envisagées dans chacune des régions seront respectées. Il est également indiqué que, dans la mesure du possible, ils sont offerts par voie électronique ou par télévision. De plus, il est demandé d’éviter les chants, car la transmission du coronavirus est fréquente par aérosols. Dans ce cas, ils seront remplacés par des enregistrements.

En outre, Santé indique que la célébration d’événements religieux, comme la messe du coq, ne sera pas un obstacle au respect du règlement concernant la limitation de la liberté de circulation des personnes la nuit.

Autre recommandations habituelles Il s’agit notamment de l’utilisation généralisée des masques, d’éviter les transports de masse et les foules, d’assurer une bonne ventilation des locaux et des établissements et de réduire le nombre de contacts.

De plus, la responsabilité individuelle maximale est demandée de rester à la maison en cas de remarquez les symptômes.

Health rappelle que la plupart des infections surviennent lors de rassemblements sociaux, dans des endroits souvent “mal ventilés, où les gens parlent à un volume élevé et où le masque n’est pas utilisé correctement ou des activités sont menées là où son utilisation continue est incompatible, telles que manger ou boire”.

Le département de Salvador Illa insiste sur le fait qu’il est nécessaire “de modifier certaines coutumes pour garantir la sécurité et la maîtrise de la pandémie avec le moins d’impact sur le développement des festivités”.

Le gouvernement insiste sur le fait que “les mesures préventives doivent toujours être maintenues”.

En ce sens, il parle de la «Stratégie 6-M»: «Masque (utilisation du masque le plus longtemps possible), mains (lavage fréquent des mains), compteurs (maintien de la distance physique), maximiser la ventilation et les activités de plein air (garder les fenêtres et les portes ouvertes autant que possible) sûr et réalisable en fonction de la température), en minimisant le nombre de contacts (de préférence toujours les mêmes) et «je reste à la maison sans symptômes, diagnostic ou contact» ».