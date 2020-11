COVID-19 :

Si quelqu’un demandait combien il existe de types de toux, la réponse serait sûrement: «une seule, la toux agaçante». Ce n’est pas pour moins. La toux est un mécanisme de défense du corps, mais elle peut être très inconfortable. Au-delà de l’inconfort, il existe plusieurs types de toux, et chacun est associé à différentes maladies, telles que le coronavirus, coqueluche, catarrhe ou autres. Identifiez-les!

Types de toux

Par la toux, le corps essaie de garder les voies respiratoires propres, expulsant les micro-organismes responsables de la maladie. Certains types de toux devraient être un véritable drapeau rouge. Ceux-ci avec les types de base de la toux:

Toux avec décharge ou productive. Elle se caractérise par une toux profonde, accompagnée de sécrétions et de sang dans certains cas graves. C’est une réponse à une inflammation ou une infection provoquée par des virus ou des bactéries. Il apparaît dans les rhumes ou la pneumonie.

Toux sèche ou irritante. Il n’a pas de sécrétions. Sa principale caractéristique est la sensation de démangeaisons ou de chatouillements dans les voies respiratoires. C’est souvent l’un des premiers symptômes d’un rhume et, au fil des jours, il se transforme en toux productive. Il se produit avec une irritation de la gorge, de l’asthme ou de la fumée.

Toux rauque Produit un son métallique ou aigu avec une respiration profonde. La toux peut être rauque ou rauque, typique d’une laryngite, d’une inflammation de la trachée, ou des deux.

Toux sifflante Fréquent chez les enfants. Il s’agit d’un type de toux sèche et nocturne, d’apparition soudaine, accompagnée d’une respiration sifflante ou d’une respiration sifflante dans la poitrine. C’est un symptôme de bronchite, de bronchiolite ou d’asthme.

Toux convulsive. Généralement causé par des bactéries. Les quintes de toux peuvent durer plus d’une minute. Ils rendent la respiration difficile et peuvent être accompagnés d’une décoloration bleuâtre des lèvres (toux cyanosée).

Toux aiguë et chronique. Cette classification est liée à la durée de la toux. Si elle dure plus de trois ou quatre semaines, c’est une toux chronique. Sinon, c’est une toux aiguë.

Toux dans les coronavirus et autres maladies

De nombreuses maladies ont la toux comme symptôme. Plus précisément, ceux causés par des virus ou des bactéries qui attaquent les voies respiratoires. Cependant, la toux peut également apparaître dans l’asthme, le reflux gastrique, les allergies ou en réaction à des conditions environnementales telles que la fumée ou des particules.

En cas de toux productive, il n’est pas recommandé de la supprimercar il aide à éliminer les virus. Une toux sèche peut nécessiter un antitussif, car il est très inconfortable et empêche souvent le repos. Analysons les maladies les plus courantes dont la toux est un symptôme et leurs différences.

Toux dans le coronavirus. Bien que le COVID-19 soit une nouvelle maladie et qu’on en apprenne un peu plus chaque jour, on le sait déjà qu’une toux sèche est l’un de vos premiers symptômes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les plus courantes sont la toux sèche sévère, la fièvre et la fatigue.

Grippe et toux. C’est une toux productive ou liquide. Le corps produit du mucus et des mucosités pour piéger les virus et les expulser du corps. En cas d’ingestion de ces excrétions, il n’y a aucun danger qu’elles passent à d’autres organes ou tissus. Les acides gastriques en prendront soin. C’est une infection des voies respiratoires supérieures causée par un virus. Il ne produit généralement pas de fièvre. Au cours de cette maladie, le toux sèche telle que toux productive.

La coqueluche, la coqueluche ou la coqueluche est une maladie grave. La maladie commence par une toux légère qui se transforme en Toux convulsive, avec des accès très rapides, continus et violents, qui se terminent par une inspiration bruyante pour remplacer l’air dans les poumons.

Toux sèche et coronavirus: que faire?

La toux sèche est l’un des trois principaux symptômes coronavirus. Si vous avez été en contact étroit avec une personne chez qui la maladie a été diagnostiquée et que ce symptôme apparaît, rappelez-vous les étapes à suivre:

Auto-isoler dans une chambre individuelle ou gardez une distance de sécurité de deux mètres avec les autres membres de la famille. Si vous vous sentez essoufflé ou essoufflé Appelez le numéro de téléphone indiqué par les autorités sanitaires.

Restez hydraté boire beaucoup de liquides et se reposer.

Quelques recommandations

Lorsqu’il y a des enfants à la maison, l’apparition de tout type de toux devrait être la raison de consulter le médecin. Dans tout les cas, les remèdes maison doivent être évités. Les adultes devraient également consulter leur médecin, car plusieurs maladies partagent la toux comme symptôme. Par exemple le reflux gastrique provoque une toux convulsive, spasmodique et nocturne.

Le tabagisme provoque des toux de type productif, mais lorsqu’elle est continue et accompagnée de difficultés respiratoires, c’est parce que la BPCO ou la maladie pulmonaire obstructive chronique s’est déjà installée.

L’asthme, quant à lui, peut provoquer une toux persistante accompagnée d’une respiration sifflante ou d’une toux sèche surtout la nuit ou le matin, ou lorsque vous faites un effort respiratoire comme rire ou parler.

Maintenant que vous en savez plus sur la toux dans le coronavirus et d’autres maladies et affections, évitez l’automédication et consultez votre médecin.