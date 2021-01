COVID-19 :

Julio Armas Castro est un médecin urgentiste qui travaille à l’hôpital del Vinalopó, à Elche. A plus de dix ans d’expérience, et étant situé en première ligne de la pandémie, il sait de première main les effets dévastateurs du coronavirus chez de nombreuses personnes et familles.

A travers ses réseaux sociaux, il a voulu partager l’histoire tragique d’un homme qui a vu sa femme et sa fille de 19 ans mourir le même jour à seulement trois heures d’intervalle. Après avoir rendu l’événement public, le médecin a assuré dans une interview sur Cadena Ser que il n’y avait aucune forme de confort.

“Pour un homme, sa femme et sa fille meurent le même jour, avec seulement trois heures de différence et les deux par COVID, pas de mots de réconfort. Quand ils m’ont appelé parce que l’homme avait besoin d’un rapport et Il nous a raconté ce qui s’était passé, nous sommes tous tombés au sol. Ses larmes sont tombées comme des dalles “, a déclaré Armas Castro dans les médias susmentionnés.

Un homme de 55 ans, sa femme et sa fille de 19 ans viennent de mourir du COVID.

Il vient parce que l’assurance lui demande je ne sais pas quel rôle et il ne comprend pas.

Et nous ne comprenons pas non plus comment le réconforter.

Nos âmes sont tombées entre nous.

Et c’est ainsi que ces jours de merde passent. – Julio Armas Castro (@ julymed08) 17 janvier 2021

Pire qu’en mars

Sur la situation à l’hôpital où il travaille, a averti que les chiffres sont pires que ceux de la première vague: “La vitesse de contagion est plus élevée, il y a plus de familles entières infectées et plus de jeunes entrant avec pneumonie bilatérale “.

“Les lits, les respirateurs et les espaces peuvent être dupliqués, mais vous ne pouvez pas multiplier les toilettes comme des pains et des poissons. Ce sont des années de négligence et de maltraitance institutionnelle qui sont maintenant reflétés dans tous ceux qui sont partis “, ajouta le docteur dans le Chain Ser.