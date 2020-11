COVID-19 :

– Comment vas-tu à Fuenlabrada? Non seulement avec l’équipe, mais dans la ville et en s’adaptant à la culture espagnole.

Bien. J’étais allé à Puerto Rico, où j’ai joué, mais il y avait un mélange entre l’anglais et l’espagnol et ici tout est en espagnol. C’est différent pour moi. C’est une petite ville mais vous pouvez facilement vous rapprocher du centre de Madrid. Et je suis à cinq minutes du pavillon, donc c’est facile aussi. Il est vrai que maintenant on ne peut aller presque nulle part, mais j’ai tout plus ou moins sous la main.

– Saviez-vous que les fans de Fuenla sont l’un des plus bruyants de l’ACB? Il est nouveau dans l’équipe et n’a pas pu le vérifier. Pensez-vous que les restrictions publiques peuvent vous affecter un peu plus que d’autres dans ce sens?

Définitivement oui. Et j’espère juste pouvoir le voir bientôt de mes propres yeux, je veux que tu viennes nous voir quand tu le peux.

– Ils arrivent sur un rouleau: trois victoires d’affilée. Quel a été le changement? Après une pré-saison avec d’excellents résultats, ils ont commencé à perdre tous les matchs, ils ont changé d’entraîneur et maintenant ils ne savent que gagner.

Et bien voilà: le changement d’entraîneur. Mais je ne vais pas dire du mal du précédent, ce n’est pas ma responsabilité. Simplement avec le nouveau nous avons donné une autre importance à la défense et il semble que c’est ce qui nous fait gagner des matchs.

– Y a-t-il eu des problèmes dans le vestiaire avec Paco García? Les départs de Robert Upshaw et Tomás Bellas, en particulier ce dernier, ne sont pas bien compris de l’extérieur.

La vérité est qu’il n’y avait aucune raison. Je leur souhaite le meilleur. Nous savions pourquoi nous ne gagnions pas de matchs et rien ne se passait comme nous le voulions.

– Vous êtes l’une des clés de cette équipe. Il est le gardien de point de départ, mais il semble agir plus comme un buteur principal que comme un directeur de jeu. C’est comme ça? Comment vous définiriez-vous pour ceux qui ne vous ont pas vu?

Eh bien, plus ou moins comme ça. Je peux marquer beaucoup. Je fais ce dont l’équipe a besoin. Ma mission est peut-être de marquer des points, mais nous avons déjà eu des matchs dans lesquels j’ai dû mettre plus de rythme et nous avons pu gagner. J’essaye de m’amuser quand je peux, tu n’as pas forcément besoin de marquer des points pour être le meilleur buteur. Pouvoir impliquer des coéquipiers et jouer des deux côtés du terrain, car je peux aussi bien défendre, c’est quelque chose que je fais aussi.

– Votre leadership sur le terrain est-il transféré au vestiaire au jour le jour?

Je ne suis pas un gars super bavard avec mes coéquipiers, je suis plus calme, mais je suis très à l’aise avec cette équipe. C’est la première fois que je sens que je suis écouté et que je n’ai pas à le forcer mais que je peux être moi-même. Ce n’est qu’une question de respect. J’écoute et ils écoutent. Ils respectent ce que, bien que je sois l’un des plus jeunes du groupe, je peux faire sur le terrain, donc je dois montrer le même respect.

– Et, en continuant sur ce sujet, et en profitant du fait que c’est la meilleure semaine pour le poser… Êtes-vous de ceux qui parlent de politique ou de questions sociales en interne, dans les vestiaires?

Eh bien, je pense que vous savez qui je veux que le président des États-Unis soit. Mais si. Bien que d’abord en Australie et maintenant en Espagne, j’ai rencontré des gens qui m’ont tout dit sur Trump … Ceux d’entre nous qui sont à l’étranger et avec qui j’ai parlé ressentent la même chose, mais c’est incroyable qu’il y ait des gens dans notre pays qui ne réalise pas. Je suis afro-américain et les choses qui se passent avec nous sont folles. De temps en temps, je tweet, juste pour sensibiliser les gens. Que des choses se passent maintenant qui se sont passées plusieurs années avant ma naissance, et que c’est devant nous et qu’il y a des gens qui disent que ça n’arrive pas … D’ailleurs, j’habite à Washington DC et je l’ai tout près.

– Comment se fait-il pour un joueur non national de vivre dans un autre pays en ce moment? Mettre de côté la question politique, dans son cas, uniquement à cause de la pandémie que nous avons dû vivre.

Eh bien, il y a des gens là-bas qui ne veulent pas porter de masque et ici c’est différent. Il y a plus de sérieux. Dans mon pays, quand j’étais encore là-bas, les gens continuaient à aller aux soirées, aux discothèques et aux bars, ils ne prenaient pas le COVID au sérieux car même le président ne le prend toujours pas au sérieux. Malheureusement, Madrid a des épidémies actives, mais le masque aide un peu plus.

– Que s’est-il passé exactement en mars dernier avec votre arrivée? Les Estudiantes étaient parvenues à un accord avec vous juste dans la semaine de l’état d’alarme. Maintenant, il joue dans l’un de ses plus grands rivaux.

Je quittais l’Australie. En ligne à l’aéroport pour me rendre à la zone d’embarquement, mon agent m’a appelé et m’a dit: “Vous devez rentrer chez vous. Et bientôt.” Il était déjà préparé pour le défi des Estudiantes et de l’ACB, dans lequel il était très excité car c’est une ligue dont tout le monde parle. Il en savait peu sur l’Euroligue et rien sur la Ligue Endesa, mais il m’avait dit que c’était l’un des meilleurs après la NBA. Et cet appel m’a assommé. Bien que, à vrai dire, je n’étais pas très en colère de voir comment était la situation.

– Aujourd’hui, c’est leur autre grand rival, le Real Madrid. Cela, en plus, a un solde de 9-0 dans la Ligue Endesa. Comment ont-ils préparé le jeu?

Nous sommes maintenant dans un bon moment. Madrid est la meilleure équipe d’Europe mais nous devons traiter le match comme un match et c’est tout. Nous sommes plus âgés et ce que nous devons faire, c’est croire en nous, nous amuser et continuer sur le chemin que nous parcourons.

– Facu Campazzo, qui est également meneur de jeu, sera mesuré. Que diriez-vous du jumelage?

Il est très bon en tant que passeur, il sait marquer et c’est un excellent défenseur. Est très complet. C’est aussi rapide. Je pourrais dire que c’est l’une des meilleures bases du continent. C’est pour moi une bonne occasion de montrer que je joue à ce niveau et j’espère un jour aussi en Euroligue. Il est sûrement motivé contre moi car il sait que je suis l’un des meneurs de jeu les plus remarquables de la Ligue. Ce sera un bon défi.

– Vous avez joué dans les ligues d’été et la pré-saison NBA. Campazzo partira de là, probablement dans quelques jours. Que conseilleriez-vous?

Je comprendrais ce qui s’est passé. Il y a déjà de petites bases en NBA, comme Fred VanVleet, qui peuvent être importantes en défense. Quoi qu’il en soit, s’il part, il aura toujours une place ici pour continuer à être un joueur important. Vous savez, la NBA peut parfois être amusante et parfois … pas tellement.

– Contre les blancs allez-vous maintenir la philosophie de jouer à plusieurs points? Ce Real Madrid de Pablo Laso a déjà prouvé qu’il se sentait très à l’aise dans ces situations.

Nous ne nous soucions pas des attaques parce que nous savons que nous pouvons marquer. Jouant à 100 points tout le temps, on sait déjà qu’il faut surveiller la défense. Nous savons marquer des points car nous avons plusieurs menaces pour le faire, mais pour nous, la clé est de savoir comment les arrêter. Ils ont également de nombreux tireurs. Et, pour moi, ajustez un peu mon jeu de pénétration en sachant qu’ils ont Tavares, l’un des centres les plus dominants d’Europe.

– Javi Juárez, qui est maintenant son entraîneur, a déjà formé des joueurs comme Luka Doncic au Real Madrid dans la carrière. Il connaît bien le club. Que leur a-t-il dit?

Il nous a dit quelque chose de drôle pour moi. À un moment donné du jeu, nous perdrons et ce qui marquera le jeu sera la façon dont nous y répondrons. Et il a raison, cela nous est arrivé lors du dernier match contre Burgos: nous avons perdu par dix et avons fini par gagner. Pour nous, ce sera un test pour voir si nous pouvons atteindre la Coupe; les trois prochains matchs seront difficiles et c’est un bon test, gagner ou perdre, pour voir ce que nous pouvons accomplir à l’avenir.

– Parlez-nous de la NBL, la ligue océanique. La saison dernière, il était là avec une moyenne de 20 points par match et atteignant les demi-finales au milieu du battage médiatique généré par son presque homonyme LaMelo Ball, qui pointe également vers la NBA.

La NBL est différente de l’ACB. Le format n’est pas très similaire. En ce qui me concerne, jouer contre des gardes rivaux était un défi à chaque match. Il n’y avait pas que LaMelo, mais d’autres comme Casper Ware, Scott Machado, etc. En termes de compétition, c’est une très bonne ligue.

– Des futures stars de la NBA à celles qui ont déjà assez brillé. En son temps, Stephen Curry vous a appelé pour participer à l’un de ses campus, non? Nous pourrions les comparer en termes de mouvements et de capacité de lancer. Ce n’est pas très audacieux puisque Curry lui-même a dit que leurs performances au lycée étaient assez similaires.

Oui, mais il n’y aura jamais personne comme Steph. Du moins en termes de tir au panier. Il a eu des batailles avec LeBron et d’autres joueurs, mais en tant que tireur, il n’y aura personne comme lui. Cette mentalité de toujours aller pour l’équipe et de continuer à lancer si vous en avez l’occasion, cette confiance, c’est ce que j’ai appris de lui. J’ai pris cette façon de jouer: 0/10 sur des triples dans un match et en lancer dix autres dans le suivant. Je suis un garçon confiant, c’est comme ça que je l’ai appris.