COVID-19 :

le critique de l’Open d’Australie par les 72 joueurs de tennis qui souffrent d’un isolement extrême dans leurs hôtels en raison de la stricte quarantaine imposée par le Grand Chelem océanique. Le dernier à élever la voix était Viktor Troicki, qui dans une interview avec Sportski Zurnal n’a pas caché son inconfort: “Si j’avais su avant, je ne serais pas venu. Ce que je vis est un chaos total, une horreur. Je dois être enfermé dans la pièce pendant 14 jours, sans même pouvoir m’entraîner. “

Troicki, que sera capitaine de Serbie lors de la prochaine Coupe ATP, déclare que sa préparation pour le premier majeur du parcours est complètement ruinée à cause des mesures fortes prises par le tournoi: “Ma préparation pour le Grand Chelem est ruinée. Je ne peux pas me préparer à jouer cinq sets dans une même pièce. Ils ne nous ont pas dit que si un de nos vols était testé positif, nous devions tous faire une quarantaine plus stricte. On nous a dit que l’agent de santé déterminerait s’il y avait effectivement un contact étroit avec le positif et ensuite déciderait d’isoler tout le monde ou non. Il faudra un mois et demi pour se remettre en forme. Tout cela ruine ma carrière. “

Il ne reste plus qu’à voir sur la piste les conséquences d’une situation terrible qui peut encore élargir la écart concurrentiel entre les grandes stars (inconscient de toute cette agitation avec d’autres mesures moins restrictives) et le reste des mortels.