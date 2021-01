COVID-19 :

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City, dans le cas du gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et membre de l’équipe technique, a annoncé ce mercredi le club anglais. City avait déjà été privé de six autres joueurs lors de leur victoire en Premier League sur le terrain de Chelsea, dimanche, après des tests positifs.

“Ils doivent respecter une période d’auto-isolement conformément aux protocoles de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine”, précise le club. cinquième du championnat anglais.

Le gardien brésilien Ederson était déjà isolé, le test positif de Carson ne laisse donc à City aucune autre option pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. ce mercredi contre Manchester United, que le gardien américaine Zack Steffen, prêt à jouer à nouveau après avoir débuté à Chelsea.

Les autres joueurs qui restent isolés sont Tommy Doyle et les Espagnols Ferrán Torres et Eric García. Quant à Kyle Walker et le brésilien Gabriel Jesus, qui ont été testés positifs le jour de Noël, ont terminé leur période de quarantaine.

La Premier League a annoncé mardi que 40 joueurs et membres d’équipes techniques avaient été testés positifs au COVID-19 lors de la dernière série de tests, soit plus du double du record précédent.