COVID-19 :

Les points positifs sont les négatifs. Même l’inoubliable Louis Van Gaal serait en difficulté, mais la vérité est que tous les joueurs des équipes de la Troisième Cantabrique ont réussi le test d’antigène qui a été effectué entre jeudi et vendredi. Au total 441 des 22 clubs de la catégorie, auquel il faut ajouter le 49 tests réussis, également à 100%, par les joueuses des équipes féminines Racing et Monte, en plus de tous les tests effectués sur les joueurs et techniciens du Laredo Sports Club, que dimanche il jouera à Gobela contre l’historique Arenas de Getxo. L’autre équipe cantabrique de Second B, la Les courses se reposent ce week-end donc ses joueurs n’ont pas passé le test d’antigène, avec lequel ils sortiront la semaine prochaine, juste avant le derby cantabrique pour jouer à Laredo (samedi 21, à 18h30).

En tenant compte du fait qu’en Cantabrie, le taux de positifs survenus ces dernières semaines est d’environ 10%, voire plus certains jours, il peut être considéré comme une surprise qu’il n’y ait pas eu un seul positif dans plus de la moitié. mille tests fait aux footballeurs de la catégorie senior de la région. S’il y a eu un test positif dans la catégorie Jeunesse, en particulier deux dans le Vimenor, de la Ligue nationale de la jeunesse. Peut-être, si ce résultat extraordinaire se répète dans les semaines à venir, la Direction générale de la santé publique du Gouvernement de Cantabrie devrait-elle repenser sa politique d’extrême sévérité avec le sport de la région, actuellement suspendu pour les moins de 18 ans dans la catégorie régionale et condamné à jouer à huis clos pour le reste.