Après des mois d’utilisation obligatoire du masque en Espagne, nous nous sommes tous habitués à le porter. Cependant, il y a encore beaucoup d’erreurs qui continuent à se faire: ne pas se laver les mains avant de le mettre, le porter autour du cou comme s’il s’agissait d’un foulard … Il n’est donc pas étonnant que cela défi visuel a tellement de succès sur les réseaux sociaux. Une image dans laquelle apparaissent plusieurs dizaines d’hommes, et il faut trouver ceux qui portent le masque à tort.

Dit comme ça, ça semble simple. Mais tu as seulement 30 secondes pour terminer le défi. Vous devez porter une attention particulière à chacun des détails, en tenant compte des principales indications pour une utilisation correcte du masque.

Il y a un total de quatre hommes qui portent le masque mal, et vous devez les trouver en une demi-minute. Maintenant que les autorités sanitaires recommandent de limiter au maximum la vie sociale et les déplacements inutiles, vous pouvez le considérer comme un jeu à apprécier en famille. Qui parmi vous trouvera les «délinquants» en moins de temps?

La solution au défi visuel

Si vous n’avez pas réussi à résoudre le défi visuel, ne vous inquiétez pas. Nous vous donnons la solution. Il y a quatre hommes qui portent mal le masque, tous situés dans le bas de l’image.

L’un d’eux est dans le Le coin inférieur droit, dans la deuxième rangée. Le second porte des lunettes et est situé à gauche du premier, à deux personnes. Le troisième homme est dans le coin inférieur gauche. Et, le quatrième et dernier, sur le côté gauche de l’image, dans la quatrième rangée en partant du bas.

Parce que ils portent mal le masque? Parce qu’ils l’ont sous le nez, quelque chose que vous n’avez jamais à faire car il perd totalement son efficacité et revient à ne pas le porter.

Enfin, nous tenons à souligner les recommandations du Conseil général des soins infirmiers de porter le masque. La première chose est de se laver les mains avec savon au pH neutre et eau chaude. Ensuite, le masque est pris par les caoutchoucs et placé. Et enfin, il s’adapte à l’arête du nez et du menton, donc il n’y a pas de lacunes.