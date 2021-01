COVID-19 :

. – Les États des États-Unis disent qu’ils sont à court de stocks de vaccins contre le coronavirus, et de nombreux responsables insistent sur le fait que les chiffres de livraison de vaccins rapportés par l’administration Trump ne correspondent pas à ce qu’ils voient sur le terrain.

De New York au Tennessee en passant par la Virginie-Occidentale, les responsables demandent plus de doses du vaccin contre le coronavirus. Et les responsables de ces États ont déclaré que les décomptes fédéraux suggérant qu’ils ont des milliers de doses sur les étagères ne reflètent pas avec précision l’approvisionnement en vaccins disponible.

La confusion autour de l’approvisionnement en vaccins et l’écart entre ce que les responsables ont déclaré se produire localement et les chiffres rapportés par l’administration Trump représentent un défi immédiat pour la nouvelle administration Biden.

Une source proche de l’équipe de transition de Biden a déclaré que l’administration entrante était très préoccupée par l’exactitude des chiffres publiés par le gouvernement fédéral. Ce n’est qu’au cours des derniers jours que l’équipe de transition a eu accès à Tiberius, le système qui indique le nombre de doses disponibles et permet aux États de déterminer les lieux de livraison.

Jusque-là, l’équipe travaillait uniquement avec les chiffres qu’elle recevait des fabricants, sans pouvoir vérifier et confirmer, a déclaré mardi la source à CNN.

Tout cela signifie que l’équipe de Biden ne sait toujours pas à quoi elle sera confrontée lorsque le président élu prendra ses fonctions mercredi. Malgré la frustration, la source a déclaré que l’équipe de Biden avait hésité à dire comment elle avait été laissée dans l’ignorance en raison de la crainte que l’administration Trump cesserait complètement de coopérer.

“C’est un moment très déroutant pour comprendre ces chiffres, et alors que nous parlons de plus en plus avec l’administration Biden, nous apprenons qu’eux aussi essaient de comprendre cela”, Lori Tremmel Freeman, directrice exécutive de l’Association nationale des Les responsables de la santé des comtés et des villes (NACCHO) ont déclaré mardi à CNN.

“Avec le changement d’administration qui se produit actuellement, ils ne semblent pas encore pleinement savoir de quels nombres de vaccins nous parlons et quelle est la réalité”, a déclaré Freeman.

Pendant ce temps, des responsables de l’administration Trump ont déclaré avoir tenu des centaines de réunions avec l’équipe de coronavirus entrant de Biden.

“Il s’agit d’un effort concerté de la nouvelle équipe pour dénoncer où se trouvent les choses, afin qu’ils puissent ressembler à des héros lorsqu’ils entrent et simplement poursuivre l’élan que nous avons établi”, a déclaré le secrétaire sortant de la Santé et des Services sociaux Alex Azar dans Fox News lundi.

“ Nous nous grattons la tête en essayant de découvrir la vérité ”

Les États qui réclament plus de vaccins et des chiffres plus clairs de la part du gouvernement fédéral sur la quantité réellement disponible sont de peu d’utilité pour les États.

«Personne ne sait d’où vient ce nombre», a déclaré mardi à CNN la commissaire du département de la Santé du Tennessee, le Dr Lisa Piercey, lorsqu’on lui a demandé pourquoi le compte du gouvernement fédéral des doses distribuées dans l’État était de 76 000 de plus. supérieur au nombre d’états.

“Nous ne le comptons pas sur notre planche tant que nous ne l’avons pas sous la main”, a déclaré Piercey. “Nous ne voulons pas, vous savez, exciter les gens.”

Un haut responsable de l’administration a déclaré à CNN que les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis reflètent avec précision les doses distribuées ou administrées. Depuis mardi après-midi, le site Web des CDC note que le terme «distribué» fait référence au décompte cumulatif des doses de vaccin enregistrées comme expédiées dans le système de suivi des vaccins des CDC.

Cependant, cela n’a pas été le cas dans certains États.

«Les doses distribuées signifient qu’ils nous ont donné un certain nombre, nous leur avons dit où aller dans le système pour les faire expédier, mais cela ne signifie pas qu’ils ont été expédiés», a déclaré Kris Ehresmann, directeur de l’épidémiologie, de la prévention et du contrôle des maladies. infectieux pour le ministère de la Santé du Minnesota.

“Les doses expédiées, cela signifie que nous avons un numéro de suivi FedEx et qu’il a quitté l’établissement”, a déclaré Ehresmann. «Les doses distribuées sont des doses qui ont été promises à l’État, que l’État a acceptées et ont donné un endroit où ces doses devraient être expédiées. Et la déconnexion est que ces doses n’ont pas nécessairement atteint l’état.

Et les gouverneurs du Minnesota, de Virginie occidentale et de New York ont ​​déclaré ces derniers jours qu’ils manquaient de vaccins.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré lundi que son état avait “une offre très limitée”.

“Le gouvernement fédéral a donné des messages mitigés sur la disponibilité et le ciblage des vaccins, et nous avons besoin d’eux pour intensifier et apporter plus de vaccins à l’État”, a déclaré Walz.

Le gouverneur de la Virginie-Occidentale, Jim Justice, a fait écho au besoin de plus de vaccins lors d’une conférence de presse mardi.

“Nous ne pouvons pas lui donner un vaccin si nous ne l’avons pas”, a déclaré Justice. «Aujourd’hui, maintenant, s’ils nous envoient des vaccins, nous les mettrons sur le bras de quelqu’un et dès que nous les mettrons sur le bras de quelqu’un, la vie de quelqu’un sera sauvée.

Il y aura toujours une pénurie de vaccins dans les premiers mois de distribution car la production ne peut pas suivre la demande nationale. Mais les États ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration de ne pas pouvoir obtenir de réponses claires de l’administration Trump sur le nombre de vaccins disponibles et à quel moment.

Les espoirs d’augmentation des expéditions de vaccins ont été déçus la semaine dernière après que l’administration Trump a annoncé une nouvelle politique visant à libérer des secondes doses de vaccins qui avaient été conservées en réserve, pour admettre plus tard que bon nombre de ces doses sont déjà détenues. avait distribué.

«Cela rend nos services de santé nerveux et anxieux parce que ces quantités de la deuxième dose, qui sont censées être conservées en réserve protégée, ont peut-être en quelque sorte disparu. Nous avons besoin d’une transparence et d’une clarté rapides sur l’approvisionnement global en vaccins afin de pouvoir alterner la planification et les messages sur le terrain dans les communautés », a déclaré Freeman. “Nous nous grattons la tête en essayant de découvrir quelle est la vérité.”

Des défis croissants pour l’équipe de Biden

Selon le décompte du CDC, plus de 31 millions de doses de vaccins ont été distribuées et moins de la moitié – environ 12,3 millions de coups – ont été administrées vendredi.

Mais les États ont déclaré qu’il était impossible que la moitié de leurs doses soit sur les étagères ou dans les congélateurs.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la confusion. Les numéros de distribution des CDC reflètent les doses qui ont été expédiées, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles ont encore été reçues. Les totaux fédéraux incluent également les doses qui sont allées aux résidents des maisons de soins infirmiers, et ces vaccinations ont été enregistrées plus lentement, selon les responsables de la santé.

Certains vaccins peuvent également avoir été distribués à des cliniques ou à des prestataires qui progressent à un rythme plus lent. Dans certains cas, les États aux ressources limitées ont trouvé plus facile de conserver ces doses là où elles se trouvent plutôt que de tenter le processus compliqué de les transporter et de les redistribuer.

«Il n’est pas pratique pour les États d’envisager d’essayer de les retirer du marché ou de les délocaliser. Les États aident mieux ces prestataires à se faire injecter », a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers.

Dérouler exactement ce qui brouille les chiffres et accélérer l’approvisionnement en vaccins sera finalement un problème qui reviendra à l’administration entrante de Biden.

“Par exemple, dans le Minnesota, nous déplaçons le vaccin aussi vite que possible et nos chiffres de vaccination sont très différents de ce qui a été décrit comme distribué”, a déclaré mardi à CNN Michael Osterholm, membre du comité consultatif sur les coronavirus des États-Unis. Biden.

“C’est donc l’un des défis, c’est là que les États ont été frustrés parce qu’ils ont été piégés par des personnes qui perçoivent qu’il y a beaucoup plus de vaccins disponibles qu’il n’y en a vraiment”, a déclaré Osterholm.

Keri Enriquez, John Bonifield, Gregory Lemos et Amanda Watts de CNN ont contribué à ce rapport.