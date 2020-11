COVID-19 :

OPA-LOCKA, Floride – Le président Donald Trump a suggéré lundi matin de renvoyer le Dr Anthony Fauci après l’élection de mardi, alors que ses différends avec le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays se creusaient.

Les États-Unis souffrent de l’épidémie de coronavirus la plus alarmante depuis le printemps.

Lors d’un rassemblement à Opa-locka, en Floride, Trump a exprimé sa frustration quant au fait que le pic de propagation du virus, qui a tué plus de 230000 Américains jusqu’à présent cette année, reste un sujet de premier plan dans les nouvelles, provoquant un chœur de “Fire Fauci” parmi ses disciples.

“Ne le dites à personne, mais laissez-moi attendre un peu après les élections”, a déclaré Trump à des milliers de partisans peu après minuit dimanche, ajoutant qu’il appréciait leurs “conseils”.

Les paroles de Trump à propos du Fauci moins de 48 heures après la clôture des urnes garantissent pratiquement que sa gestion de la pandémie sera une question cruciale lors des élections.

Ce sont les commentaires les plus directs du président selon lesquels il envisage sérieusement de supprimer Fauci. Dans le passé, il s’était dit préoccupé par la réaction politique à la destitution de l’expert populaire et respecté avant les élections.

Ces derniers jours, Fauci a exprimé ses critiques les plus sévères à ce jour de la réponse de la Maison Blanche au coronavirus et des affirmations publiques de Trump selon lesquelles le pays «rebondit» du virus.

L’expert a été de plus en plus explicite que Trump avait ignoré son conseil de contenir le virus, notant qu’il n’avait pas parlé avec le président depuis plus d’un mois.

Il a également averti que le pays se dirige vers un hiver difficile si l’on ne fait pas plus, et bientôt, pour freiner la propagation du COVID-19.

Dans une interview accordée au Washington Post ce week-end, Fauci a averti que les Etats-Unis devront faire face à “beaucoup de douleur” dans les semaines à venir en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Les États-Unis “ne pourraient pas être dans une pire position” pour lutter contre les infections alors que les mois les plus froids de l’automne et de l’hiver arrivent, quand plus de gens se rassemblent à l’intérieur, a-t-il ajouté. Les États-Unis devraient opérer un “changement radical” dans leurs précautions de santé publique, a-t-il déclaré.

Fauci a déclaré qu’il pensait que le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden “le prend au sérieux du point de vue de la santé publique”, tandis que Trump “le voit sous un angle différent”. Fauci, qui fait partie du groupe de travail de la Maison Blanche contre le coronavirus, a déclaré que cette perspective donnait la priorité à “l’économie et la réouverture du pays”.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a répondu aux propos de l’expert en déclarant que Trump a toujours mis le bien-être du peuple au premier plan et a déclaré que Fauci avait décidé de “faire de la politique” juste avant les élections de mardi.

Deere a déclaré que Fauci “a le devoir d’exprimer ses préoccupations ou de faire pression pour un changement de stratégie”, mais a plutôt “décidé de critiquer le président dans les médias et de faire connaître ses tendances politiques”.

Ces derniers jours, Trump a redoublé ses attaques contre Biden pour avoir promis de suivre les recommandations des scientifiques pour faire face à la pandémie.

Trump a affirmé que son rival «fermerait» à nouveau le pays. Biden a promis d’entendre les avertissements du Fauci et d’autres professionnels de la santé, mais n’a pas approuvé une autre quarantaine nationale.

D’autres membres de l’équipe coronavirus de la Maison Blanche ont fait des déclarations de plus en plus critiques sur ce qu’ils considèrent comme un rebond dangereux du virus.