COVID-19 :

L’arrivée de lLe nouveau vaccin contre le coronavirus de Pfizer Elle a suscité un grand espoir dans le monde entier pour commencer à lutter contre cette pandémie que nous connaissons depuis mars dernier. Donald Trump a été l’un des présidents qui a été optimiste avec l’arrivée de ce vaccin, malgré le fait qu’il y a quelques mois à peine, il a nié l’existence du virus à plusieurs reprises. Maintenant président des États-Unis, admet que “en quelques semaines”, ils peuvent être faits avec les premières doses d’aller les administrer aux personnes âgées et aux autres groupes à risque du pays.

Cependant, il a été rapporté que ces doses du vaccin ils pourraient arriver plus tard que prévu dans l’un des principaux États des États-Unis. «À partir d’avril, le vaccin sera disponible pour l’ensemble de la population, sauf pour des endroits comme l’État de New York “, Trump a communiqué, pointant le gouverneur de la région, Andrew Cuomo, indiquant que des retards possibles se produiraient Pour des raisons politiques “.

«Nous ne livrerons pas à New York tant que nous n’aurons pas l’autorisation de le faire. Ça fait mal de dire ça. Le Gouverneur Cuomo devra nous faire savoir quand il sera prêt, car sinon nous ne pouvons pas fournir le vaccin à un État qui ne le livrera pas immédiatement à son peuple », insiste Trump, faisant appel à que le gouverneur “ne fait pas confiance à l’origine du vaccin”.

Cuomo se défend après les paroles de Trump

Avant les déclarations du président Donald TrumpCuomo n’a pas tardé à se défendre dans les médias. Le gouverneur de New York a indiqué en paroles à CNN que rien de ce que le chef de la Maison Blanche a dit “n’est vrai” et que son objectif il «intimide les gouverneurs».

“Ce que les Américains ne font pas confiance, c’est le président Trump”, Cuomo a déclaré, se référant aux élections que Trump a perdues ce mois-ci et insistant sur le fait que “tout d’abord, heureusement”, le président actuel “ne sera pas là” en avril, date indiquée pour la distribution des premiers vaccins aux États-Unis. Et il ajoute que “le processus d’approbation des vaccins a été politisé pour servir Trump pendant sa campagne”.

Selon les médias locaux à New York, l’un des conseillers du Gouverneur Cuomo a assuré que il «lutte pour que les communautés les plus touchées» reçoivent les vaccins contre le coronavirus.

20 millions de vaccins en décembre

Indépendamment des paroles adressées au gouverneur de New York, Donald Trump a insisté sur le fait que les vaccins arriveraient “dans quelques semaines”. Il a assuré que les doses des premiers vaccins étaient prêtes et qu’il ne restait plus qu’une approbation pour leur distribution. Malgré l’intention de les donner «immédiatement aux personnes à haut risque», selon AP, son utilisation d’urgence n’a pas encore été demandée à la Food and Drug Administration, même Pfizer n’a pas une grande réserve commerciale.

L’intention de l’administration présidentielle est de distribuer à travers le pays environ 20 millions de doses en décembre prochain. D’ici 2021, il y aura 25 millions de doses par mois pour vacciner les Américains. En avril, ils espèrent que les doses seront accessibles à tous.