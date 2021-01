COVID-19 :

La télévision régionale de TV3 manipule le graphe des cas hebdomadaires confinés par le coronavirus quelques heures le jour des Trois Rois. Dans le graphique, on peut voir que le 14168 cas enregistrés entre le 28 décembre et le 1er janvier, ils sont loin de la barre des 15 000. De plus, les cas survenus le premier week-end de 2021 ne sont pas collectés, donc le nombre pourrait être supérieur à ce qui est enregistré dans ce graphique.

Les données des deux semaines précédentes sont également manipulées. Du 14 au 20 décembre, 13 288 cas ont été confinés par Covid-19, tandis que dans la semaine du 21 au 27 décembre, il y en a eu 13 362. Les deux données sont plus proches de la ligne qui marque 10 000 cas que de celle de 15 000.

Au cours des deux premières semaines du mois dernier, aucune manœuvre qui pourrait être trompeuse n’a été observée. Du 30 novembre au 6 décembre, il y avait 7 927 détenus et de 7 à 13 9 388 cas ont été enregistrés. Ces données TV3 apparaissent sur la marque 10 000 et au-dessus de la marque 5 000.

Le coronavirus est jusqu’à présent parti dans cette communauté autonome plus de 17000 décès et plus de 410000 cas positifs, selon les données fournies par la Generalitat de Catalogne elle-même. Le taux d’incidence cumulé au cours des 14 derniers jours est de 337,4 cas pour 100 000 habitants. Aujourd’hui, il y en a plus de 2089 admis, dont 408 en soins intensifs.

Nouveau confinement périmétrique

Avec ces données dévastatrices et malgré les tentatives de manipulation de TV3, le gouvernement catalan a pris des mesures pour tenter d’arrêter la propagation du coronavirus. Ce lundi, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture du périmètre par les municipalités pour les dix prochains jours. Cela s’est terminé avec la liberté de mouvement régionale, qui pendant les vacances de Noël avait permis des réunions de famille.

Au cours des semaines précédentes, la Generalitat a décidé de ne pas agir à l’occasion de la période de Noël, mais cette semaine, elle a choisi de reculer et de restreindre à nouveau les libertés des citoyens en situation “Extrêmement sérieux”. Le ministère de la Santé a reconnu que la situation épidémiologique s’était aggravée depuis le pont des 6 et 8 décembre.

Alba Vergés, Ministre de la Santé du Gouvernement, était chargé d’annoncer le resserrement des restrictions avec la fermeture du périmètre des communes catalanes. Aucun citoyen ne peut entrer ou sortir de son lieu de résidence sans motif valable. Cela oblige tous les agents des Mossos et de la police locale à se mobiliser à nouveau pour garantir le respect de la nouvelle réglementation.

Mais les mesures de la Generalitat ne se sont pas arrêtées là, puisque le fermeture d’entreprises non essentielles le week-end limiter au maximum les interactions sociales. Cela signifie que les grands centres commerciaux devront à nouveau fermer leurs portes coïncidant avec le début de la saison des soldes, l’une des périodes idéales de l’année pour générer des revenus. Le secteur des loisirs réduira à nouveau son activité pour empêcher les citoyens de quitter leur domicile.

140 millions pour le cinéma en catalan

La Generalitat de Catalogne, actuellement dirigée par Père Aragonès après avoir désactivé Quim Torra Pour un crime de désobéissance, il cherche à enrayer la propagation de la pandémie à quelques mois des élections régionales catalanes du 14-F. Aux pertes humaines, il faut également ajouter les dizaines d’emplois que le virus détruit, en plus des entreprises en ruine.

Mais le gouvernement catalan est clair sur ses mesures les plus urgentes pour réactiver l’économie de la région, comme dépenser jusqu’à huit fois plus pour promouvoir la langue et sept fois plus pour le cinéma en catalan. L’exécutif régional comprend que la culture est «la base du bien-être et de l’économie créative». Son but est de créer “Une marque de cinéma catalan” projection mondiale dans le style des productions audiovisuelles nordiques à succès.

De cette manière, le cinéma recevra un budget pouvant aller jusqu’à 140 millions d’euros sous l’argument que «nous voulons créer une marque de cinéma catalan, basée sur les valeurs, les références culturelles et le talent du pays, qui peut être exportée vers le inspiré par les modèles audiovisuels à succès que les pays nordiques créent. L’une des prémisses de cet objectif “est de disposer d’infrastructures de production suffisantes pour attirer les tournages et les productions des grandes sociétés de production internationales”. La Generalitat considère que l’actuel parc audiovisuel de Catalogne est devenu trop petit.