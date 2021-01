COVID-19 :

Twitter a désactivé ce vendredi le compte de l’actrice mexicaine Patricia Navidad après avoir été impliquée dans de nombreuses polémiques pour avoir publié de la désinformation, comme par exemple que le coronavirus se soigne avec “des tétines (infusions) de goyave et d’aspirine”.

Dans le profil de l’actrice, vous pouvez lire: “Compte suspendu. Twitter suspend les comptes qui enfreignent les règles de Twitter.”

Depuis des mois, l’actrice a été une tendance à de multiples reprises plus que pour son travail pour ses commentaires remettant en cause l’existence du COVID-19 et de la “plandémie”, comme elle l’a décrit, en plus de ses expressions de soutien au toujours président des États-Unis, Donald Trump.

En outre, il s’était également assuré que les vaccins contre les coronavirus qui sont déjà administrés dans plusieurs pays à travers le monde, dont le Mexique, sont utilisés pour «hyper-surveiller» la population.

Cependant, la suspension de son compte – dont on ignore combien de temps il restera bloqué – est intervenue après dans sa dernière publication, il a fait référence à ces prétendus remèdes pour guérir le coronavirus.

Dans le même message, il a déclaré que le COVID-19 est “la même grippe chaque année qui mute tous les deux ans” et a déclaré qu’il ne portait pas de masque comme recommandé pour éviter la propagation du coronavirus.

“La seule chose que je peux vous dire, c’est que je prends soin de mon système immunitaire, je ne porte pas de masque”, a déclaré l’actrice aux médias.

Jusqu’à présent, Noël n’a rien exprimé sur cet événement à travers ses autres réseaux sociaux actifs comme Instagram ou TikTok.

Mais avant cet événement, la chanteuse a également assuré que certains de ses comptes sur les réseaux sociaux avaient tenté d’être annulés, même si elle a déclaré qu’elle n’était pas inquiète.

“Oui, comme Donald Trump parce que je le soutiens, des deux options il est le meilleur. Je n’ai pas peur que mes comptes soient annulés car au final on sait que les réseaux sociaux nous gèrent”, a répondu l’actrice ce jeudi.