COVID-19 :

Joe Biden: Pour guérir, il faut se souvenir de 1:05

(CNN espagnol) – Il y a un an, les États-Unis ont annoncé le premier cas de coronavirus. C’était un homme de 35 ans de l’État de Washington qui se trouvait à Wuhan, en Chine.

Bien que nous n’ayons toujours pas de remède contre le covid-19, nous avons réussi à mieux comprendre le virus. Nous connaissons sa forme de contagion et en un temps record plusieurs vaccins contre la maladie ont été obtenus.

Dans cet épisode, le Dr Huerta nous raconte tout ce que nous avons appris du SRAS-Cov-2.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Les États-Unis signalent l’arrivée du nouveau coronavirus

Le premier cas de covid-19 a été confirmé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) le 20 janvier 2020 et annoncé au public le lendemain.

Il s’agissait d’un homme de 35 ans qui était revenu de Wuhan dans l’État de Washington le 15 janvier 2020 après une visite à sa famille, avec une toux et de la fièvre immédiatement à son arrivée.

Ayant appris une épidémie de maladie respiratoire à Wuhan, l’homme s’est rendu le 19 janvier dans un établissement médical du comté de Snohomish, dans l’État de Washington, où – après des tests moléculaires – il s’est rendu diagnostiqué avec covid-19.

A cette époque, la maladie n’avait pas encore de nom, le nom covid-19 a été annoncé par l’Organisation mondiale de la santé le 11 février 2020. Le même jour, le nouveau coronavirus a reçu le nom scientifique de SRAS-CoV-2.

Depuis ce premier cas, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises sur le virus et la maladie. En même temps, il y a aussi beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas.

Ce que nous avons appris sur le coronavirus un an après son arrivée

Le génome du covid-19

L’une des premières choses que nous avons apprises est que le génome du virus a été séquencé et publié sur Internet le 11 janvier 2020.

Cette percée a permis à la course de développer le vaccin de commencer, qui s’est achevée en un temps record.

Le coronavirus attaque divers organes

Nous avons également appris que la covid-19 n’était pas seulement une maladie respiratoire, mais une maladie multisystémique. En d’autres termes, il peut attaquer pratiquement n’importe quel organe du corps. Nous avons également appris que le virus pouvait attaquer les femmes enceintes et les enfants.

De même, le virus peut affecter gravement la santé mentale, tant chez les personnes infectées que dans la population en général.

Lorsque nous avons appris la capacité du virus à attaquer n’importe quel organe, il a également été compris que la principale complication de la maladie était un état d’inflammation excessive appelé tempête de cytokines, qui provoquait des caillots sanguins et une grave insuffisance respiratoire.

Ces connaissances ont permis d’affiner le traitement des complications dans les unités de soins intensifs.

Dans un hôpital de New York par exemple, la mortalité due au covid-19 est passée de 30% en mars à seulement 3% en juin 2020, selon un rapport du New York Times.

Comment prévenir la maladie

En ce qui concerne la prévention, nous avons appris que la principale voie d’infection était les aérosols, ou particules de sécrétions, qui sont libérées par la bouche et le nez des personnes infectées.

Cela a provoqué la recommandation initiale, que les masques ne soient utilisés que par les personnes malades, mis à jour par le CDC la première semaine d’avril de l’année dernière et par l’OMS la première semaine de juin.

Les nouvelles recommandations stipulent que les masques doivent être utilisés par tous – avec ou sans symptômes – qui se trouvent en présence d’autres personnes.

Les patients qui développent une maladie grave

Une connaissance très importante est celle qui a déterminé la répartition de la gravité de la maladie, une fois l’infection survenue.

Dans la première grande étude de plus de 72000 cas en Chine, menée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et publiée en février 2020, il a été établi que 81% des cas étaient légers, 14% modérés et seulement 5 % sérieux.

Cette proportion a été observée dans d’autres études.

Aucun traitement trouvé

Concernant le traitement du COVID-19, nous avons malheureusement appris qu’il n’y a pas de traitement curatif spécifique pour la maladie et que le seul médicament qui a été très utile est la dexaméthasone – un médicament ancien et bon marché de la famille des corticostéroïdes – que a réussi à réduire de 20% la mortalité des patients gravement malades, selon une étude publiée dans la revue médicale JAMA.

Initialement administré de manière empirique, plusieurs études ont montré que l’hydroxychloroquine n’est pas efficace pour prévenir, empêcher la maladie de progresser ou guérir une maladie grave. De plus, en raison de sa toxicité, il a été retiré des protocoles de traitement.

La même chose s’est produite avec le remdesevir, un médicament antiviral, sur lequel de grands espoirs étaient centrés. Après des études contrôlées, il a été montré que le remdesevir ne réduisait pas la mortalité des patients, limitant son utilité à réduire le temps d’hospitalisation de cinq jours.

Les séquelles de la maladie

Nous avons également appris que la covid-19 est une maladie qui peut laisser des séquelles chez une grande partie des personnes qui surmontent l’infection, parlant d’une forme persistante et chronique de l’infection.

Cette connaissance augmentera sans aucun doute dans les mois à venir.

Immunité

En ce qui concerne l’immunité, ce que nous ne savons pas est plus que ce que nous savons. Des études initiales avaient suggéré que l’immunité ne durait qu’environ trois mois, bien que des études récentes indiquent que l’immunité était toujours présente cinq à huit mois après l’infection, ouvrant la possibilité que certaines personnes puissent avoir une immunité durable.

Vaccins

Nous avons beaucoup appris sur les vaccins, qui ont été développés moins de 12 mois après la mise sur Internet du génome du SRAS-CoV-2. Nous avons appris que diverses plates-formes scientifiques ont été développées pour le développement de vaccins et qu’elles doivent être sûres et efficaces pour être utilisées chez l’homme.

Il s’agit de l’épisode 204 de cette série de podcasts Reality Versus Fiction que nous avons préparé pour vous quotidiennement, et à ce stade, je voudrais vous inviter à revoir les différents épisodes sur votre application de podcast.

Je suis sûr que vous y trouverez – par ordre chronologique – en plus des sujets que nous avons passés en revue aujourd’hui, d’autres, des épisodes qui vous permettront de faire le point sur ce que nous avons appris jusqu’à présent sur cette maladie mortelle.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.