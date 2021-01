COVID-19 :

Daniel López Acuña est l’une des voix les plus autorisées pour analyser la situation de la pandémie en Espagne. L’épidémiologiste et ancien directeur de l’Organisation mondiale de la santé, est revenu désigner le “confinement” comme la meilleure solution pour arrêter la troisième vague. S’adressant à La Ventana de Asturias de la Cadena Ser, l’expert a été franc: «Une courte détention, de quinze ou un mois selon la situation, serait la meilleure solution. Nous avons des incidences très élevées dans certaines communautés comme l’Estrémadure ou les îles Baléares. D’autres dépassent 300. Avec ces chiffres, le mieux que nous puissions faire est d’agir en ce sens. “

Les mots de l’Être approuvent ce que Daniel López Acuña, a déclaré dans une interview avec Onda Vasca où il a averti que L’Espagne est entrée “pleinement” dans une troisième vague de la pandémie. Il a également prévenu qu’il sera “plus virulent”, et qu’il sera nécessaire de vacciner «comme s’il s’agissait d’une opération militaire et de guerre».

L’expert a regretté que l’évolution épidémiologique soit “prévisible en raison du laxisme et de l’assouplissement de nombreuses mesures restrictives”. Il a également souligné que, contrairement à ce qui s’est passé en été, le fait d’avoir une “incidence élevée” a causé une “intensification des contagions” a été inscrite.

“Nous sommes à une tendance à la hausse en bonne partiee des Communautés et, en conséquence, nous entrons pleinement dans une troisième vague. Nous aurons à nouveau une peinture qui apportera un une pression sanitaire inquiétante “, ajouté dans le milieu susmentionné López Acuña.

Quand tout a commencé

À votre avis, “la détente commence dès le Black Friday et les contacts entre les gens se sont intensifiés à Noël, ce qui en a fait un déclencheur pour plus d’infections. »Pour cette raison, il a déclaré que« nous aurions dû être beaucoup plus prudents. Il y a des pays comme la France qui ont pris des mesures très restrictives, avec des couvre-feux à partir de six heures de l’après-midi, tandis que l’Irlande a recouru à un nouveau confinement “.

Enfin, López Acuña a également fait référence à Onda Vasca à la campagne de vaccination et a souligné que «C’est un défi organisationnel et logistique. Il faut que vacciner à raison de cinq millions d’Espagnols par mois pour atteindre 35 millions, ce qui signifiera l’immunité de groupe, à la fin de l’été. “

“Opération militaire et de guerre”

“Vous devez vacciner comme s’il s’agissait d’une opération militaire et de guerre. Il faut vacciner sans cesse et toutes les communautés devront se demander si elles ont besoin renforcer les établissements de soins primaires ou tout autre dispositif complémentaire “, a-t-il souligné.

En ce sens, il espérait que si le calendrier avance à un bon rythme, “70% ou plus de la population sera vaccinée à la fin d’août ou de septembre. Je ne pense pas que nous devrions penser que nous allons avoir un été sans masque. La chose sûre est de penser que nous aurons un automne-hiver plus normalisé ».