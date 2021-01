COVID-19 :

L’épidémiologiste et ancien directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Daniel López Acuña, il s’est montré très pessimiste ce lundi dans une interview à Onda Vasca concernant l’évolution de la pandémie. “Nous entrons pleinement dans une troisième vague en raison de l’assouplissement des mesures de protection à Noël “.

Les causes de la troisième vague

Selon cet expert, les principales causes des prédictions qu’il fait sont: l’incidence plus élevée du virus par rapport à l’été (En été, il y avait environ 25 cas pour 100 000 habitants et maintenant il y en a plus de 300 pour le même nombre d’habitants); les relations sociales continues pendant Noël; et l’apparition de la variante britannique du virus, qui est plus contagieuse.

López Acuña estime qu’il le fera “multiplier par dix la capacité de transmission du virus”, ce qui entraînera une pression sanitaire «inquiétante» dans les centres de santé. En outre, il a souligné que “Des mesures plus drastiques auraient dû être prises, comme la détention à domicile en novembre.”

Appel à une campagne de vaccination plus stricte et continue



L’ancien directeur de l’OMS a souligné l’importance de se faire vacciner: «Dans les centres pour personnes âgées, il devrait être obligatoire de se faire vacciner pour résider. Il me semble terrible qu’il y ait des réticences à le faire parce qu’il y a un risque collectif et que c’est le produit de la confusion et de l’ignorance. »Il s’est engagé à vacciner comme si “une opération militaire et de guerre” c’était, sans s’arrêter un jour.

Un été 2021 avec masques et protection

Il estime que la situation se normalisera à partir de l’été, même s’il ne pense pas que nous ayons jeté le masque pendant presque toute l’année 2021. Enfin, il s’est prononcé en faveur de l’émission “cartes d’immunité”, comme cela a été fait pour d’autres maladies.