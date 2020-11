COVID-19 :

À l’instar de l’utilisation de masques dans les lieux publics, une autre des caractéristiques nécessaires de la pandémie COVID-19 est le manque de contact physique entre les personnes. La distance sociale empêche les câlins ou les baisers entre amis ou en famille, sauf ceux avec qui nous vivons. Alors que certains pays lèvent certaines restrictions de blocus, comme l’Italie par exemple qui a ouvert ses frontières pour permettre les voyages internationaux, ce que beaucoup d’entre nous se demandent, c’est si une futur avec moins de câlins. Les scientifiques disent que les mesures pour éviter la contagion se poursuivront jusqu’à ce qu’un vaccin efficace contre le coronavirus soit découvert et finalement appliqué.

Combien de temps le manque de contact physique va-t-il durer, un avenir avec moins de câlins nous attend?

Malheureusement, ces mesures de sécurité continueront pendant un certain temps, donc Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’un avenir avec moins de câlins nous attend. Les plus hautes autorités sanitaires mondiales établissent que tant qu’un vaccin capable de combattre le COVID-19 n’est pas approuvé et que les infections commencent ainsi à diminuer, les mesures de sécurité ne peuvent pas être abandonnées.

Bien qu’il y ait eu des rapports dans lesquels s’assure que le vaccin serait prêt d’ici la fin de cette année, de nombreux scientifiques sont incrédules qu’il puisse être développé et mis en œuvre si rapidement. Cette incertitude nous amène à ne pas savoir quand nous pourrions à nouveau embrasser les gens en toute sécurité. Lorsque la transmission du virus commencera à diminuer d’un nombre significatif, les gouvernements pourront réexaminer les mesures.

Les experts en maladies infectieuses soutiennent que le nouveau coronavirus restera avec nous pendant encore de nombreux mois, avec de futures éclosions possibles dans le reste de 2020 et en 2021.

Besoin de connexion

De nombreuses personnes ont été touchées par cet isolement social, ce qui leur a causé des problèmes de santé mentale et physique. L’impossibilité de contact avec la famille et les amis, ayant une communication uniquement par appels vidéo et peu d’activité physique, ont laissé des conséquences inquiétantes chez de nombreuses personnes.

Les spécialistes de la santé mentale ont averti que des soins et une attention particuliers devraient être apportés aux personnes suivant un traitement psychologique. Dans la pratique pendant l’isolement social, la dépression, l’anxiété, l’automutilation et même le suicide pourraient augmenter.

Chaque personne est affectée différemment

C’est clair que le confinement affecte les gens de différentes manières, causant beaucoup d’entre eux une détresse émotionnelle importante. Ne pas pouvoir rencontrer ses amis et sa famille a été un défi majeur. Mais il faut garder à l’esprit que de nombreuses personnes sont également décédées sans pouvoir voir leurs proches, pour éviter la contagion.

Les pays qui sont en stricte confinement depuis plusieurs mois, comme l’Espagne, ils permettent désormais des réunions en petits groupes de personnes. En Nouvelle-Zélande, les gens peuvent voir des amis et de la famille qui sont dans leur bulle sociale jusqu’à 10 personnes, même si un câlin n’est pas possible, pouvoir se revoir est un grand pas.

Dans les deux cas, nous devons être conscients que la chose la plus importante, à l’heure actuelle, est la sécurité. Et gardez la santé dans le meilleur état possible.