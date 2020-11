COVID-19 :

Le centre de santé UC Davis à Sacramento a lancé un test innovant et de haute précision qui peut détecter les virus COVID-19 et grippaux en même temps, obtenant des résultats «de référence» en 20 minutes, selon un communiqué officiel.

UC Davis Health prétend être le premier centre de la région et l’un des premiers du pays à utiliser ces tests moléculaires rapides combinés au point de service. C’était l’une des institutions qui a aidé à évaluer l’exactitude des tests afin d’obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et est également le premier système de santé du système de l’Université de Californie lors de l’utilisation du test.

“Cela changera la façon dont les tests COVID-19 sont effectués dans les situations d’urgence ou de soins urgents”, a déclaré Nam Tran, professeur de médecine de laboratoire et chercheur principal au centre de l’UC Davis Health pour la validation clinique du nouveau test. “Il peut être administré immédiatement par des médecins ou des infirmières au chevet du patient.”

Un aspect précieux est la combinaison unique de précision et de vitesse, qualités qui ont été un choix de l’un ou de l’autre dans les tests COVID-19. Tout aussi importante est la facilité d’administrer un seul test pour le COVID-19 et les virus grippaux A et B. Ceci est crucial avec les cas de COVID-19 à nouveau en hausse et la saison de la grippe se profile plus dangereuse que jamais. .

«Le nouveau test rapide est destiné au service des urgences ou aux cliniques lorsque les médecins et autres professionnels de la santé doivent prendre des décisions de traitement rapides», a déclaré Tran.

UC Davis Health, comme de nombreuses autres institutions, continue de travailler avec des fournitures limitées de réactifs (les produits chimiques qui déclenchent des réactions dans les tests), de sorte que les tests combinés seront limités pour le moment aux services d’urgence ou aux situations dans lesquelles la vitesse est la revue. À mesure que l’offre augmente, les tests continueront de s’étendre.

Des résultats rapides et précis pour la grippe et le COVID-19 peuvent aider à la gestion et au traitement des deux virus et peuvent éliminer des heures ou parfois des jours d’anxiété pour les patients.

En tant que membre du groupe de travail californien sur les tests COVID-19, Tran est bien conscient de la demande de vitesse et de précision. Il a aidé UC Davis Health à continuer à traiter des centaines de tests par jour pour les patients, et les résultats apparaissent généralement en quelques heures.

«Lorsque les patients ont besoin de résultats rapides, obtenir des résultats précis en 20 minutes est un gros problème», a admis Tran. “Certaines installations mettent deux à trois jours pour obtenir les résultats du COVID-19.”

Le dispositif de test est fabriqué par Roche Diagnostics et fait environ la moitié de la taille d’une boîte à chaussures. C’est ce qu’on appelle le système cobas® Liat®. Liat signifie laboratoire dans un tube. UC Davis Health a initialement adopté le Liat en 2018 pour tester la grippe et d’autres virus et bactéries. À mesure que la pandémie de COVID-19 évoluait, UC Davis Health a augmenté son offre d’instruments Liat en prévision d’un test pour le SRAS-CoV-2.

Roche est la société qui fabrique également le grand «robot» de laboratoire à la pointe de la technologie pour les tests COVID-19 de haute qualité qu’UC Davis Health utilise depuis mars, effectuant des centaines de tests par jour en laboratoire, en complément d’autres plates-formes. tester et fournir des résultats en 24 à 48 heures, souvent moins.