COVID-19 :

Depuis des mois, les masques sont obligatoires en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus. Sur le marché, nous pouvons trouver des masques jetables et réutilisables, chacun avec ses propres caractéristiques. Dans la famille des jetables, masques chirurgicaux ils sont les plus demandés de tous. Cependant, maintenant, José María Lagarón, un chercheur de la SCCI, prévient qu’ils ne protègent pas contre Covid-19 dans des espaces fermés.

Pourquoi les masques chirurgicaux ne sont-ils pas efficaces à l’intérieur?

La raison en est que les masques chirurgicaux sont incapables de bloquer les aérosols dans lequel le virus «voyage». Le chercheur explique que dans les espaces clos, la ventilation est l’un des aspects les plus importants. Et il prévient: ventiler, ce n’est pas ouvrir les fenêtres 10 minutes toutes les heures, elles doivent être ouvertes en permanence.

Le problème vient quand les intérieurs ne sont pas bien ventilés. Les masques chirurgicaux sont spécialement conçus pour arrêter les bactéries, mais ils n’ont pas la capacité de bloquer les aérosols.

Un autre problème supplémentaire est que vous êtes les masques ne sont pas étanches. Par conséquent, lorsque vous toussez ou respirez, les aérosols peuvent «s’échapper» par les côtés.

Selon ce chercheur, la chirurgie seulement protéger 80 ou 85 pour cent comme beaucoup. Par conséquent, si quelqu’un tousse ou parle simplement, comme ces masques ne sont pas étanches, entre 15 et 35 pour cent le traversent et une grande partie sort par les côtés.

En bref, les problèmes posés par les masques chirurgicaux sont réglage et filtration.

Masques FPP2, le meilleur pour les espaces fermés

Que propose José María Lagarón? Utilisez des masques FPP2. Ce type de masque est considéré Equipement de protection individuelle, et son but est de filtrer l’air inhalé, empêchant ainsi l’entrée de virus et de bactéries dans le corps.

Ils ont une efficacité de filtration minimale de 92%, ce qui signifie 8% de fuite vers l’extérieur. De plus, ils sont approuvés pour retenir les particules jusqu’à 0,6 micron, selon le Organisation mondiale de la SANTE.

Guide pour mettre correctement le masque

Les experts soulignent qu’il ne suffit pas de choisir un bon masque pour se protéger du coronavirus. Il faut que le mettre correctement et, bien sûr, ne l’utilisez pas plus longtemps que recommandé par le fabricant.

La première étape avant le placement est de se laver les mains avec eau chaude et savon au pH neutre pendant 60 secondes. Les élastiques du masque sont ensuite saisis, placés sur le nez et la bouche, de sorte qu’il n’y ait aucun espace entre le masque et le visage, et les élastiques sont passés derrière les oreilles. Et enfin, le clip nasal est ajusté.

Le processus pour retirer le masque est le suivant: lavez-vous les mains, retirez-le en touchant uniquement les bandes élastiques et mettez-le dans un sac en plastique.