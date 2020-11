COVID-19 :

Les patients Covid-19 présentent des symptômes psychiatriques 1:50

. – Les personnes qui ont eu le COVID-19 peuvent courir un risque plus élevé de recevoir un diagnostic de trouble psychiatrique tel que l’anxiété ou la dépression, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 69 millions de personnes aux États-Unis entre le 20 janvier et le 1er août. Les données incluaient 62000 personnes qui ont contracté Covid-19, dans le cadre de ce que les auteurs ont décrit comme la plus grande étude à ce jour sur les liens entre le coronavirus et les problèmes de santé mentale.

Dans les trois mois suivant le test positif au COVID-19, près d’un survivant sur cinq (18%) a reçu un diagnostic psychiatrique. C’est environ deux fois plus probable que pour d’autres groupes de patients atteints de différentes maladies et conditions analysées dans le cadre de l’étude au cours de la même période.

Pfizer Vaccine Advances – Croyez ou ne croyez pas? 1:16

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont comparé les diagnostics psychiatriques chez les survivants du covid-19 avec des patients qui avaient la grippe, d’autres infections des voies respiratoires, des infections cutanées, de grandes fractures osseuses, des calculs biliaires et des calculs rénaux.

Les chances de recevoir un diagnostic de covid-19 et de troubles psychiatriques

“L’étude rapporte que les patients ont un risque un peu plus élevé d’être diagnostiqué avec une maladie psychiatrique, principalement l’anxiété ou la dépression, après un diagnostic de covid-19 qu’après certains autres événements médicaux”, a déclaré David Curtis, psychiatre consultant à la retraite et Professeur honoraire à l’University College London et à l’Université Queen Mary de Londres, respectivement, dans une déclaration.

«Par exemple, ils montrent qu’il y a 18% de chances d’obtenir un diagnostic psychiatrique après [ser diagnosticados con] covid-19, contre 13% après la grippe », a déclaré Curtis, qui n’était pas impliqué dans la recherche, au Science Media Center (SMC) de Londres.

«Il est difficile de juger de l’importance de ces résultats. Ces diagnostics psychiatriques sont posés assez fréquemment lorsque des personnes se présentent aux médecins, et il n’est peut-être pas surprenant que cela se produise un peu plus souvent chez les personnes atteintes de Covid-19, qui peuvent naturellement craindre de devenir gravement malades et qu’ils auront également dû endurer une période d’isolement.

L’étude, qui a été publiée lundi dans The Lancet Psychiatry, n’a pas analysé les raisons ou les mécanismes qui pourraient expliquer le lien entre la contraction du COVID-19 et un diagnostic psychiatrique.

La pandémie aura un impact sur la santé mentale au cours des prochaines années 1:47

Cela pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, y compris un effet neurologique ou biologique direct du virus, les médicaments utilisés pour le traiter, l’inquiétude et l’anxiété causées par la contraction de la maladie, et des préoccupations plus larges concernant la pandémie, a déclaré l’auteur de l’étude Paul Harrison, professeur de Psychiatrie à l’Université d’Oxford et à l’hôpital Warneford.

Il est également possible que les données du dossier médical électronique collectées par le réseau d’analyse TriNetX n’aient pas correctement saisi les facteurs socio-économiques ou comportementaux qui pourraient expliquer le lien.

“Nous devons être prudents dans notre interprétation et clarifier cette question importante”, a déclaré Harrison lors d’une conférence de presse.

Le besoin de données à long terme

Dans la période comprise entre 14 et 90 jours après un diagnostic de covid-19, 5,8% des survivants de l’étude ont eu leur premier diagnostic enregistré de maladie psychiatrique, contre 2,5% à 3,4% % de patients dans les groupes de comparaison. Par conséquent, les adultes courent environ deux fois le risque d’être nouvellement diagnostiqués avec un trouble psychiatrique après un diagnostic de COVID-19, selon l’étude.

L’étude a également révélé que le fait d’avoir un trouble psychiatrique au cours de la dernière année était lié à un risque plus élevé de contracter le COVID-19. Ce risque était indépendant des facteurs de risque connus pour la santé physique du COVID-19, tels que l’obésité, mais pouvait s’expliquer par d’éventuels facteurs socio-économiques.

Les chercheurs n’ont pas inclus les symptômes de santé mentale apparus au cours des deux premières semaines, comme le délire ou d’autres troubles cognitifs transitoires. D’autres études ont montré que le délire et l’agitation peuvent être courants chez les patients hospitalisés atteints de coronavirus.

Les experts médicaux ont déclaré que l’étude avait des limites. En particulier, la période de suivi n’était que de 90 jours.

«La détresse persiste-t-elle quand il n’y a pas de prolifération de maladies infectieuses potentiellement mortelles? Cette étude n’offre pas de données à long terme; Cela devrait être au premier plan de nos préoccupations lors de l’interprétation des résultats; il ne peut pas prédire les résultats psychiatriques l’année suivante et ne prend pas en compte les symptômes physiques inquiétants post-COVID-19 qui peuvent être pénibles ”, a déclaré Jo Daniels, professeur de psychologie clinique à l’Université de Bath au Royaume-Uni, à SMC.

L’étude, a déclaré Daniels, n’a pas indiqué quelle proportion des survivants du covid-19 dans l’analyse présentaient des symptômes prolongés du coronavirus, qui sont connus pour être associés à des symptômes invalidants et pénibles.

Dame Til Wykes, vice-doyenne pour la psychologie et les sciences des systèmes à l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neuroscience du King’s College de Londres, a déclaré que nous devions développer autant de formes différentes et accessibles de soutien en santé mentale que possible.

«Nous savons des pandémies précédentes que les problèmes de santé mentale persistent souvent chez les survivants, et cette étude montre le même schéma après COVID-19, donc ce n’est pas inattendu. Mais, bien que ce ne soit pas une découverte nouvelle, les données et l’attention portée à l’analyse nous donnent plus de confiance dans ses résultats.