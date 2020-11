COVID-19 :

Bien entendu, le marché immobilier a mis au point une nouvelle formule de vente immobilière si ce qui est donné comme un cas exceptionnel dans cet exemple devient habituel.

Le couple Ironside du Royaume-Uni a mis sa maison en vente sur le site prizevillas.com … sous la forme d’une tombola.

Au prix de 2,50 livres le bulletin de vote (environ 2,80 euros) et avec l’intention de vendre 230000 billets, la tombola dépasserait de loin le prix estimé de la maison, évalué à 400 000 euros. L’achat de billets est toujours ouvert.

«Nous sommes très fiers d’offrir bientôt notre belle et grande parcelle. Nous retournons au Royaume-Uni car notre fils y fréquente l’université, mais après avoir vécu ici pendant 7 années heureuses, nous allons essayer d’acheter une maison de vacances. le plus petit de Tenerife afin que nous puissions continuer à visiter cette belle île autant que possible », explique Mme Ironside dans la description de la propriété.

“Notre villa est une maison de famille idéale et est parfaite pour une vie de famille confortable, mais elle ferait également une fabuleuse maison de vacances pour ceux qui ne souhaitent pas déménager”, poursuit-il.

A propos de la maison, les jardins comprennent un jacuzzi, une salle à manger, plusieurs coins salon et une pergola en bois. Il y a deux autres points d’accès au jardin, l’un menant aux piscines communautaires.

Le logement dispose d’un grand Salle à manger en L avec portes-fenêtres ouvrant sur la pergola et coin salon. La cuisine est moderne et comprend un réfrigérateur intégré, un lave-vaisselle intégré et un comptoir pour le petit-déjeuner.

Il y a trois chambres doubles au premier étage, dont deux avec salle de bains et chacune avec son propre balcon privé.

Au rez-de-chaussée il y a une autre chambre double et un grand bureau, salle de jeux et débarras. Au bout du couloir il y a une salle de bain avec douche et une porte blindée qui donne accès au garage et peut accueillir plusieurs véhicules.

La zone construite est 467,48 mètres carrés, dont 191,60 mètres carrés correspondent aux terrasses et jardins situés dans les limites, en plus du niveau inférieur et du garage.

Pour l’instant, plus de 23 000 personnes y ont participé. Nous verrons le résultat.