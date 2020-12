COVID-19 :

Patricia et Leslie McWaters, un couple marié vivant au Michigan (États-Unis), sont décédés d’un coronavirus à moins d’une minute d’intervalle dans un hôpital de la région. Patricia, 78 ans, était infirmière, tandis que son mari Leslie, trois ans plus jeune, travaillait comme chauffeur de camion, bien qu’ils soient tous les deux à la retraite.

Les événements se sont produits le 24 novembre, lorsque leur vie s’est terminée à 16 h 23. La première à être testée positive pour le coronavirus a été Patricia. La photo ne semblait pas sérieuse, puisqu’elle a été envoyée pour remplir l’isolement dans sa maison. Cependant, une semaine plus tard, elle et son mari ont dû se rendre d’urgence à l’hôpital où ils ont fini par mourir.

«C’est beau, mais tragique. Quelque chose comme Roméo et Juliette. C’est déjà assez dur de perdre l’un de vos parents, car c’est pire. Toute la famille est dévastée “, crie sa fille Joanna dans certains médias locaux.

La pandémie aux États-Unis

Les États-Unis sont le pays du monde le plus durement touché par la pandémie tant en nombre de personnes infectées qu’en nombre de victimes. Le géant nord-américain a signalé quelque 14 millions d’infections et 273 835 décès. L’état du Michigan, où l’événement tragique s’est produit, compte déjà plus de 402 000 infections, ajoutant 7 417 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. En outre, 9 839 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie.