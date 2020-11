COVID-19 :

Pedro Sanchez n’était pas le seul à avoir inventé l’existence d’un comité d’experts Covid: Ximo Puig il a fait le même tour dans la Communauté valencienne. Le député valencien du PP José Juan Zaplana il a demandé le 7 octobre de manière officielle l’existence ou non du comité autonome du COVID. Et a ajouté la question: “Quelles personnes composent ce comité?” La preuve que la réponse permettrait de vérifier la véracité par un simple appel aux noms indiqués a conduit le Gouvernement de Ximo Puig à répondre et à reconnaître que «la constitution d’un comité d’experts n’a pas été officialisée ».

La réponse officielle du gouvernement du socialiste Ximo Puig sur la réunion d’experts a été signée le 13 novembre tout récemment. Il a été envoyé au moyen d’une réponse écrite au PP devant les tribunaux valenciens. Et cela ne pourrait être plus révélateur: «Par rapport à la question […] L’Honorable Parlementaire est informé que, sans préjudice de l’avis et de l’évaluation préalable pour la prise de décision, la constitution d’un comité d’experts n’a pas été officialisée. Signé: “Le secrétaire régional de la présidence”, de la Generalitat Valenciana.

La question de José Juan Zaplana posait la question suivante: «Le président Puig a-t-il un comité d’experts pour le conseiller sur l’évolution et les décisions liées à la situation sanitaire causée par Covid-19? Si oui, quelles personnes composent ce comité? La réponse a été écrasante: elle n’a jamais existé.

Et cela n’a jamais existé malgré le fait qu’aux médias, le 12 avril, Ximo Puig a annoncé «la création d’un groupe de travail avec des experts » qui a conseillé la Generalitat valencienne face à la désescalade. Juste au moment où le gouvernement de Pedro Sánchez a également inventé un comité d’experts inexistant. De cette manière, Puig a annoncé “la création d’un groupe de travail multidisciplinaire composé d’experts de différents domaines” qui donnerait des avis “sur l’adoption de mesures ou sur la formulation de propositions pour favoriser la transition vers la” nouvelle normalité “”.

Comités fantômes

Rappelez-vous que c’est déjà le deuxième des comités fantômes. Le premier était celui du gouvernement central. Il a été utilisé pour apparaître des critères techniques pour couvrir la réalité des décisions purement politiques lors de la phase de désescalade de la première vague du coronavirus.

La polémique autour de l’inexistant comité national d’experts pour la désescalade a ruiné, en fait, l’argumentation suivie par le gouvernement de Pedro Sánchez pour justifier sa gestion déjà remise en question de la pandémie de coronavirus à l’époque. L’exécutif toujours s’est défendu des critiques avec l’aval d’experts présumés, dont il n’a pas révélé l’identité à de nombreuses reprises.

Outre les faux experts qui ont décidé de changer la phase des communautés autonomes, le gouvernement n’a jamais voulu révéler les noms de ceux qui l’ont conseillé dans les premières phases de la pandémie.

L’Exécutif a affirmé dès le début que ses décisions, depuis que le virus est devenu connu -début de l’année-, étaient prises suivant «les critères des experts». Ceci est indiqué dans le différentes réponses parlementaires que le gouvernement a donné aux groupes politiques au Congrès.

Le travail d’opposition des partis a également été limité, car le gouvernement a choisi de recourir à des réponses répétées et prédéterminées pour résoudre les problèmes les plus délicats. Mais dans l’une de ces réponses prédéfinies, le gouvernement a assuré sans honte que le ministère de la Santé avait “adopté des mesures en rapport avec le coronavirus depuis qu’il a été mis au courant de son existence en Chine, au début de cette année”.

Ainsi, après avoir expliqué que «depuis le 13 janvier», il y avait un «comité de surveillance des coronavirus» qui se réunissait quotidiennement – composé de hauts responsables de la santé, tels que Salvador Illa Oui Fernando Simon– Il a été indiqué que “à tout moment, la performance de l’Espagne par rapport au Covid-19 a été régie par quatre critères”.

Il s’agit, a développé le Gouvernement, du “suivi quotidien, à travers le comité ministériel”, de la “coordination maximale avec les autorités sanitaires internationales et européennes et les communautés autonomes”, la “transparence totale de l’information à l’ensemble de la société” et “Décisions fondées sur des preuves scientifiques et des avis d’experts.”

L’identité des experts présumés cités par le Gouvernement dans les premiers stades de la pandémie – dans lesquels il aurait été décisif de prendre des mesures– n’a pas été révélé.

Health n’a révélé les noms de certains experts que le 22 mars. Plus précisément, ce jour-là, le soi-disant Comité scientifique et technique a été mis en place, qui, selon des sources sanitaires, a tenu “des réunions hebdomadaires avec le Premier ministre pendant l’état d’alerte et de désescalade”.

Ce comité était composé de six techniciens, dirigés par Fernando Simón. Mais, en plus de ce comité scientifique et technique, la santé avait trois autres groupes pour la gestion de la crise pandémique.

Le second a été mis en place pour se concentrer sur la désescalade. Elle était dirigée par la quatrième vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, en collaboration avec le ministre Illa et le secrétaire général de la présidence, Félix Bolaños, et formée par, explique Santé, “Equipes de fonctionnaires des trois départements” cela “a facilité la coordination de l’analyse des propositions” pour le plan de désescalade, ainsi que la préparation du document final.

La polémique est née ces derniers jours en raison de l’inexistence d’un «comité d’experts» constitué comme tel pour la désescalade. La Santé, qui s’est toujours appuyée sur les critères de ces experts présumés, a déclaré que ceux qui avaient conseillé au ministre de décider quels territoires avaient changé de phase étaient des techniciens du Centre d’alertes et d’urgence sanitaires, dirigé par Fernando Simón. Dans la pratique, cependant, c’est Illa qui a eu le dernier mot.

On découvre maintenant que la stratégie a été copiée par Ximo Puig.