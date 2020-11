COVID-19 :

. –– Une propriétaire de gymnase de Virginie pensait qu’elle faisait un cauchemar lorsqu’elle a appris que 50 athlètes étaient potentiellement exposés à des particules de covid-19 de l’un des entraîneurs. Cependant, pas un seul membre n’a fini par contracter le virus. Grâce aux précautions de sécurité supplémentaires et aux mesures de ventilation qu’elle a mises en place.

Velvet Minnick, 44 ans, est propriétaire et entraîneur en chef de 460 Fitness à Blacksburg, en Virginie. Comme de nombreux propriétaires de gymnases à travers le pays, elle a été forcée de fermer l’établissement en mars en raison du COVID-19. Ils ont loué du matériel et enseigné via Zoom, mais il ne fallut pas longtemps avant que les membres ne soient épuisés.

Lorsque l’État a commencé la deuxième phase de réouverture en juin, Minnick a été autorisé à renvoyer les athlètes dans ses installations. Cependant, elle connaissait une personne qui pourrait l’aider à retrouver ses membres, tout en les protégeant.

Linsey Marr, 46 ans, est professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech et a rejoint 460 Fitness il y a environ deux ans. Il a de l’expérience dans la transmission de virus aéroportés, la qualité de l’air et la nanotechnologie.

Au moment où les gymnases ont fermé en mars en raison du COVID-19, il y avait beaucoup de discussions au sein de la communauté CrossFit sur les avantages pour la santé mentale de l’exercice. Certains propriétaires ont même insisté pour que leurs gymnases restent ouverts. Bien que cela n’ait pas fonctionné, cela les a inclus dans les premières étapes de la réouverture. Et mettre en place le plan du gymnase pour la réouverture et les procédures de sécurité en place.

Minnick a interrogé Marr sur la ventilation. Également sur des protocoles d’hygiène stricts et de distanciation pour garder les athlètes aussi sûrs que possible pendant l’exercice.

«Je savais que le virus se transmettait principalement par voie aérienne. J’ai donc pensé qu’il était vraiment important d’avoir une bonne ventilation pour que tout le monde ne puisse pas respirer le même air », a expliqué Marr à CNN.

Minnick a créé des stations pour les athlètes près des portes de la baie, distantes de 10 pieds chacune. Les stations sont marquées au sol avec du ruban orange et disposent de tout l’équipement nécessaire à l’intérieur. Il n’est pas nécessaire de se déplacer dans la salle de sport ou de faire des entraînements avec un partenaire tout en partageant l’équipement.

“Trois mètres d’espace a toujours été mon mantra”, a déclaré Marr. Cette distance est supérieure aux 2 mètres recommandés, car les gens dans la salle de sport font de l’exercice et respirent fort.

Depuis que Minnick a construit l’installation, il avait les documents d’ingénierie et de ventilation à partager avec Marr.

“J’ai fait les calculs sur la taille de l’espace, quelles étaient les vitesses de vent typiques dans la région, et si les portes étaient ouvertes, quelle serait la ventilation résultante?”, A expliqué Marr.

Il a constaté que l’espace fournissait beaucoup plus d’air frais que ce qu’exigeait l’American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers. C’est une organisation professionnelle qui fournit des recommandations de ventilation. Passant en revue d’autres recherches et études, Marr a discuté avec des experts du taux de ventilation nécessaire pour vraiment réduire le risque de transmission à l’intérieur.

“Nous ne voyons pas d’épidémies au-dessus d’un certain seuil”, a déclaré Marr. “Et la salle de gym avec les portes ouvertes était bien au-dessus de ça.”

Marr a noté qu’ils peuvent maintenant fermer les portes un peu plus qu’ils ne le pensaient initialement et respecter cette norme de ventilation. Ils font cela en utilisant un moniteur de dioxyde de carbone pour suivre les niveaux à l’intérieur.

“Le dioxyde de carbone est expiré et est un bon indicateur de la quantité de virus qui peut s’accumuler dans l’air”, a déclaré Marr.

En fonction de la météo et du niveau de confort des athlètes dans la salle de sport, ils peuvent ouvrir un peu plus ou un peu moins les portes. Et les athlètes ont toujours la possibilité de déplacer leur équipement à l’étranger.

En septembre, lorsque Minnick a découvert que l’un de ses entraîneurs ne se sentait pas bien, il était initialement indifférent. Bien qu’il pensait que c’était juste des allergies, l’entraîneur a rapidement perdu son odorat et son goût, a déclaré Minnick. Pour cette raison, le test du coronavirus a été effectué. Elle lui a demandé de se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’elle reçoive les résultats.

Lorsqu’il a été testé positif, ils ont d’abord déterminé qu’il avait contracté le COVID-19 à l’extérieur du gymnase dans un autre cadre où il était à l’intérieur. Ensuite, Minnick a effectué un test sur le système pour savoir qui il avait formé avant d’être malade.

Minnick a personnellement contacté les 50 athlètes et les a suivis pendant une période de deux semaines. Certaines personnes ont décidé de se faire dépister, mais aucun membre n’a développé de symptômes.

“J’ai contacté tous mes membres un lundi”, a déclaré Minnick. Et puis le … avec les agents de recherche des contacts du département de la santé. Je n’ai même pas été informé de l’exposition directe jusqu’à mercredi. Avec quelque chose comme ça, il est très important de savoir tout de suite.

Même après une exposition possible et avec une baisse des températures à l’approche de l’hiver, la salle de sport reste assidue dans ses procédures. De plus, les athlètes continuent de s’adapter.

Il n’y a pas de câlins en sueur après l’entraînement ou de coups de mains. Souvent, la classe a une conversation pour savoir si les portes restent ouvertes ou fermées. S’ils veulent qu’ils soient fermés pour rester au chaud, tous les utilisateurs doivent porter un masque.

“Les membres sont prêts à faire un effort supplémentaire, à avoir froid, à être mouillés, à s’accrocher, juste pour être en sécurité”, a déclaré Minnick. “Ils feront tout ce qu’il faut pour profiter des bienfaits de l’exercice.”