COVID-19 :

L’Espagne est l’un des pays qui a le plus souffert des effets du COVID-19. Malgré l’imposition de restrictions plus strictes que de nombreux territoires de notre environnement, les infections et les décès dus aux coronavirus ont été constants, à la fois dans les première et deuxième vagues.

Eugenia Ramos, un épidémiologiste espagnol qui travaille à l’Institut Robert Koch en Allemagne, a accordé une interview dimanche dernier au programme Salvados de La Sexta pour mener une évaluation de ce qui se passe dans notre pays.

“Je pense qu’il y a De nombreux facteurs: qu’ils vivent dans une maison plusieurs générations, les faits de construction comment va la santé ou quoi il n’y a pas d’institut de santé publique “, a déclaré l’expert.

Pas de préparation

Il a également expliqué ce qui s’est passé en été: “Bien que les données ont alors été meilleures, ça n’a pas été assez long pour le pays se préparera pour la deuxième vague. Ce ne sont pas seulement les mesures qui sont actuellement prises contre cette crise, le problème, ce sont les mesures qui n’ont pas été prises il y a des années pour se préparer à une crise comme celle-ci. “

Papiers essentiels

Enfin, il voulait revendiquer dans le média susmentionné le importance de la science, de l’épidémiologie ou de la recherche pour résoudre cette situation: “C’est pourquoi il est important que chacun soit travailler côte à côte, car c’est la manière de trouver la solution ».