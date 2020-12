COVID-19 :

La pandémie a frappé pratiquement tous les coins de la planète. Mais il y a des pays dans lesquels cette incidence a été relativement plus faible que les nations du même environnement. C’est le cas par exemple de L’Allemagne, qui a enregistré moins de décès que des territoires comme la France, l’Italie ou l’Espagne.

Carlo La Vecchia, épidémiologiste à l’Université de Milan, a tenté de répondre à cette question dans un entretien avec le portail MarketWatch: «La raison est extraordinairement simple: L’Allemagne est plus riche que les autres pays de l’Union européenne. “

Le service national de santé

De même, il a souligné un autre aspect clé possible: “Un un service national de santé très différent et plus efficace, avec de petites cliniques bien équipées à travers le pays et même dans les petites villes. “

“Ils ont la capacité de doubler les dépenses publiques de santé de l’Italie et budgétiser davantage pour les soins de santé chaque année “, a ajouté l’expert. En outre, il a rappelé que” l’énorme La dette de l’Italie consomme la plupart des ressources, laissant très peu aux gouvernements pour financer les services essentiels. Après la crise économique de 2007, ils ont souffert coupes continues, tant en Italie qu’au Royaume-Uni, en France et en Espagne “.

Personnalisation dans le cas italien, La Vecchia a déclaré que eLe pays “n’avait pas de plan pandémique avant le COVID-19. Chaque année, nous avons vu nos unités de soins intensifs se remplir rapidement pendant toute saison grippale ordinaire. La réaction a toujours été d’attendre que la vague passe et de ne rien faire pour s’améliorer la capacité de l’hôpital. Nous devons admettre que l’Italie n’était pas du tout préparée à faire face à cette pandémie, alors que L’Allemagne était très préparée. “

Réponse de Fernando Simón

Cette question Jesús Calleja a également demandé à Fernando Simón lorsque le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) Il a participé au programme Calleja en tant qu’invité spécial.

Sa réponse était très sincère: “Nous ne le savons pas. Lorsque nous leur parlons, nous ne voyons pas de différences significatives dans les mesures. La manière de se déplacer et d’interagir entre les citoyens est différente de celle des pays du Sud. “