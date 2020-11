COVID-19 :

Depuis l’arrivée de la pandémie en mars dernier, Les masques sont déjà devenus l’un de nos accessoires indispensables dans nos vêtements. Un de ceux-là si nous ne quittons pas la maison, même avec quelques pièces de rechange dans nos sacs. Les masques sont l’élément indispensable pour lutter contre le coronavirus, obligatoire en cas de sortie de domicile et de socialisation avec des non-partenaires. Au cours de ces mois, on a beaucoup parlé de sa grande efficacité contre le virus, cependant, le précurseur et l’auteur du «modèle suédois», a surpris le monde en ayant une opinion totalement opposée.

L’épidémiologiste en chef de l’Agence suédoise de la santé publique, Anders Tegnell, a indiqué dans une interview à . qu’au cours de ces mois n’avait observé aucune étude en faveur de l’utilisation de masques. «Il est fascinant de constater le peu d’études à ce sujet. Et si vous regardez les pays avec des règles strictes pour l’utilisation des masques, il est difficile de voir qu’ils ont bien fait “a ajouté l’épidémiologiste, malgré les recommandations d’utilisation de masques d’institutions telles que le Centre européen de contrôle des maladies.

Malgré les meilleures données européennes au début de la pandémie, La Suède connaît actuellement une deuxième vague de coronavirus qui frappe le pays avec une grande force. En mars, ils ont choisi de suivre les traces des autres pays européens. Aucun confinement n’a été décrété, ni les écoles, bars ou restaurants fermés, à la fois seulement une série de recommandations et quelques restrictions ont été données à la population. Une stratégie totalement différente dont Tegnell était largement responsable.

Tegnell n’accepte pas son erreur dans la gestion de la pandémie

Maintenant, les chiffres du pays dans cette deuxième vague du nombre d’infections et de décès établissent des records jamais vus en Suède. En réalité, son taux de mortalité est dix fois supérieur à celui de la Norvège et cinq fois supérieur à celui du Danemark. Pour cette raison, ils ont dû interdire les réunions de plus de huit personnes ou la vente d’alcool dans les bars et restaurants après 22 heures. Cependant, l’épidémiologiste n’accepte pas son erreur et accuse d’autres pays européens «d’essayer de faire» des choses similaires à ce que la Suède a fait lors de la première vague de la pandémie. “Pratiquement personne ne ferme maintenant des écoles, par exemple”, ajoute-t-il.

Anders Tegnell a également expliqué il y a des mois que le pays suédois il avait atteint un niveau d’immunité très élevé après la première vague de la pandémie et que l’impact d’une seconde serait “probablement assez faible”. Une prédiction qui a échoué et qui fait désormais des centaines de morts dans la région.

Opposition à la stratégie suédoise

«J’espérais qu’il avait raison. Cela aurait été génial. Mais ce n’était pas », Annika Linde, le prédécesseur de Tegnell, a déclaré au Daily Telegraph. «Maintenant, nous avons un taux de mortalité élevé et nous n’avons pas échappé à une deuxième vague: l’immunité peut faire une petite différence peut-être, mais pas beaucoup », il a indiqué, contredisant l’épidémiologiste. Quelques déclarations qui rejoignent celles de Lena Einhorn, une virologue suédoise qui a déclaré au Financial Times que “Jusqu’à présent, la stratégie suédoise s’est avérée un échec dramatique.”

«Il y a quatre jours, nous avions huit fois plus de cas par habitant que la Finlande et trois fois et demie plus que la Norvège. SJ’ai supposé qu’ils seraient dans une situation pire que nous à l’automne parce que nous aurions l’immunité “, s’installe comme un grand opposant à la méthode suédoise de la première vague de la pandémie, qui a échoué au cours de ces mois.