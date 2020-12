COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie en mars dernier, 9,9% de la population espagnole a été infectée par le coronavirus, ce qui représente environ 4,7 millions de personnes. Cela a été indiqué les données du quatrième cycle de l’étude nationale sur la séroprévalence, annoncé ce mardi après-midi par Raquel Yotti, directrice de l’Institut de santé Carlos III, lors d’une conférence de presse officielle.

“Le travail de terrain de ce cycle a été réalisé entre le 16 et le 29 novembre dans plus de 1500 centres de santé. 51 409 personnes y ont participé, soit 63% des personnes contactées », a commenté Alfredo González, secrétaire général de la santé numérique, de l’information et de l’innovation du SNS du ministère de la Santé, également présent à la comparution cet après-midi, avec la directrice du Centre national d’épidémiologie de l’Institut de santé Carlos III, Marina Pollán.

Avec ces résultats, il est établi qu’une personne sur dix a eu la maladie en Espagne, atteignant près de 10% de la population espagnole. En outre, il s’avère que la moitié de ces infections sont survenues au cours de la deuxième vague de la pandémie, dont les données ont commencé à baisser ces dernières semaines. En outre, 12 688 personnes ont fait don d’échantillons pour le test immunologique. Malgré le nombre de personnes qui ont été dénombrées, la participation a été inférieure aux trois derniers tours, un fait sur lequel les trois orateurs ont insisté lors de la conférence de presse.

«Cette participation est globalement inférieure à celle des trois premiers tours. Mais elle reste excellente et largement suffisante pour maintenir la représentativité de l’environnement. Et c’est beaucoup plus élevé que la participation à des études similaires dans les pays voisins », a ajouté González, qui a également annoncé que les résultats du laboratoire seront disponibles dans les semaines à venir. “Il existe une bonne concordance entre les données de séroprévalence obtenues par des tests rapides et celles obtenues par un dosage immunologique de laboratoire”, Yotti a commenté les données.

Il n’y a pas de grandes différences entre les groupes d’âge

La prévalence actuelle (pourcentage de personnes qui ont actuellement des anticorps IgG détectables avec le test rapide) se situe à 7,1%, selon ces données correspondant à la seconde quinzaine de novembre. De plus, il existe une nette différence selon les territoires, le centre de la péninsule étant le plus touché par le coronavirus. «Les zones les plus diffusées sont Madrid, Castille et León, Castille-La Manche, Navarre, Barcelone, Lleida et Saragosse. En ce qui concerne la prévalence globale ou cumulée, les chiffres atteignent 9,9%. Trois provinces se démarquent avec plus de 18%: Cuenca, Soria et Madrid », a expliqué Marina Pollán lors de la conférence de presse.

Ministère de la Santé (Ministère de la Santé)

Le même directeur du Centre national d’épidémiologie de l’Institut de santé Carlos III a ajouté que «La prévalence actuelle est de 7,1, assez similaire chez les hommes et les femmes, et elle est similaire dans les différentes tranches d’âge avec une prévalence plus faible chez les moins de 10 ans. Bien entendu, il y a une plus grande incidence de prévalence «dans certains groupes comme le personnel de santé, qui atteint une prévalence globale cumulée de près de 17% dans l’ensemble du pays». Les femmes qui s’occupent de personnes dépendantes se démarquent également avec 16%; femmes nettoyeurs avec près de 14%; et ceux qui travaillent dans les établissements sociaux de santé, 13%.