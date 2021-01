COVID-19 :

Au cours de la dernière semaine, il a beaucoup parlé du processus de vaccination et des critiques qui ont émergé en parlant de la lenteur du processus qui se déroule dans certaines communautés. Mais, malgré cela et avec l’arrivée constante de fournitures tous les lundis en Espagne, notre pays a déjà 51% des doses qui ont été reçues injectées dans la population âgée et les travailleurs sociaux de la santé différentes résidences sur tout le territoire espagnol. Un chiffre qui continuera d’augmenter dans les semaines à venir, Celles-ci seront complétées par les premières doses du vaccin Moderna à l’arrivée dans le pays.

Ce lundi, le directeur de l’Agence espagnole des médicaments, María Jesús Lamas, a été positive avec la campagne de vaccination qui a débuté le 27 décembre en Espagne, en coordination avec plusieurs pays de l’Union européenne. Lamas souligne que, s’il n’y a pas de revers dans les mois à venir, cet été 60% de la population espagnole sera vaccinée et immunisée contre le COVID-19, très proche de ce que l’on appelle «l’immunité collective» – qui est estimée à environ 70% de la population.

Dans une conférence télématique organisée par l’Ateneo de Santiago, Lamas a défendu que «chaque fois que nous aurons plus» de doses de vaccin. Et c’est que, au cours du deuxième trimestre, la production du vaccin Pfizer “va monter en flèche”, tandis que l’arrivée du vaccin Moderna contre le coronavirus sera plus “timide”. Bien sûr, il prévoit que la vitesse changera en mars prochain, augmentant sa production et, par conséquent, son arrivée en Espagne pour continuer les campagnes.

Exclure les vaccins russes et chinois en Europe

En outre, a mis en évidence d’autres développements de médicaments à un stade avancé, excluant l’arrivée de vaccins chinois et russes qui n’ont pas été évalués par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Et il assure que, dans le cas où la Chine ou la Russie auraient un intérêt à commercialiser leurs doses sur le continent, elles auraient eu recours aux EMA et, s’ils ne l’ont pas fait, c’est probablement pour des «raisons géopolitiques».

Il n’a pas non plus hésité à faire en sorte que les vaccins que nous connaissons et qui sont déjà distribués dans toute l’Union européenne ils sont “évalués et fabriqués selon les critères européens”. «Nous sommes guidés par les mêmes exigences d’efficacité, de qualité et de sécurité», a-t-il défendu.

En dépit d’être “très sceptique” quant à un investissement probable de plusieurs milliards pour financer des enquêtes privées, María Jesús Lamas assure qu’avec la technologie «attrayante» de l’ARN messager, il y aura «un changement de paradigme» dans le traitement de «nombreuses maladies» et que cela se verra à moyen terme.