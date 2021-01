COVID-19 :

Le coronavirus est une maladie qui se distingue par sa capacité de propagation rapide. Ainsi, vous pouvez le faire via plusieurs itinéraires, en particulier en mettant en évidence les gouttelettes qui sont libérées lorsqu’une personne infectée respire, parle ou tousse.

Maintenant, une enquête reprise par The Guardian a révélé que parler à quelqu’un de positif peut être aussi dangereux que de tousser autour d’eux en raison de particules persistantes. L’étude garantit que si les grosses gouttes tombent au sol sur de courtes distances, les plus petites, appelées aérosols, peut transporter l’agent pathogène sur des distances supérieures à deux mètres et restez dans l’environnement.

Plusieurs modèles

L’analyse, publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society, a montré les résultats de plusieurs modèles Ils prennent en compte la taille des gouttelettes émises par les personnes infectées en parlant ou en toussant. En outre, D’autres facteurs tels que la composition des gouttes ont été pris en compte.

Les méthodes des experts ont permis d’explorer le risque posé à la fois par les grosses particules et les aérosols. Les données suggèrent qu’il ne faut que deux secondes pour que les gouttes voyager à une distance supérieure à deux mètres.

Risque de contagion

L’un des participants à l’étude était le professeur Pedro Magalhães de Oliveira, un expert en mécanique des fluides de l’Université de Cambridge, qui a assuré que “sNous avons besoin de masques, de la distance est nécessaire et une bonne ventilation est nécessaire afin que ces particules ne s’accumulent pas dans un espace intérieur et sont éliminés en toute sécurité. “

Il a également été analysé le risque d’infection en tenant compte de la charge virale des personnes et de la dose estimée pour provoquer une contagion. Après cela, les chercheurs ont conclu que il n’était pas sûr de rester sans masque à moins de deux mètres d’une personne souffrant du pathogène en parlant ou en toussant, car les deux situations sont dangereuses.

“Parler est un sujet très important doit être pris en compte car il produit des particules beaucoup plus fines que la toux et ces particules, ou aérosol, peuvent être suspendues pendant plus d’une heure quantités suffisantes pour provoquer la maladie “, expliqua Magalhães de Oliveira.

Calculateur de risques

Pour que les utilisateurs peuvent percevoir le risque de contagion, les chercheurs ont développé un calculatrice en ligne appelée Airborne.cam. Grâce à l’outil, vous pouvez vérifier le risque d’infection par des particules en suspension dans l’air.

Par exemple, passer une heure dans un magasin de 250 mètres carrés, d’une capacité maximale de 50 personnes et avec une ventilation adéquate, montre qu’une personne a autour du 8% de chances d’être infecté par l’agent pathogène en supposant qu’il y ait cinq points positifs dans l’établissement et qu’aucun d’entre eux ne porte de masque.