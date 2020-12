COVID-19 :

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les informations et les données circulent, et avec l’urgence d’approuver les différents vaccins existants contre le coronavirus, il y a un manque de consensus au sein de la communauté scientifique. Par exemple, c’est le cas de Javier Díez Domingo, conseiller externe de l’Agence européenne des médicaments, qui, bien qu’il soit d’accord sur beaucoup de choses, n’en partage pas d’autres qui se profilent.

«À très court terme et avec très peu de cas, d’un point de vue scientifique, cela n’a aucune valeur. Avec lequel, Si nous mesurons l’incertitude des données, cela signifie que l’efficacité du vaccin se situe entre 65 et 99% “, explique l’efficacité supérieure à 90% de Pfizer et Moderna, à laquelle il ajoute que il y a “beaucoup de marketing”.

Dans un entretien avec l’Agence ., Díez a expliqué qu’il beaucoup plus d’informations sont nécessaires sur les vaccins, ce qu’il assure sans hésitation dès leur arrivée en Espagne.

L’approbation des vaccins, un processus complexe

Javier Díez est Chef du domaine de recherche sur les vaccins de la Fondation pour la promotion de la santé et la recherche biomédicale de la Communauté valencienne (Fisabio), vous savez donc de quoi vous parlez et applaudissez à ce qu’il existe un tel approvisionnement en vaccins: “Aucun producteur de vaccins n’est en mesure de fournir tout le monde.”

“Une fois la production autorisée, Du début du développement jusqu’à sa sortie, les vaccins doivent passer entre 40 et 60 contrôles de sécurité. Ce sont des processus lents, laborieux et coûteux et il n’y a pas d’usine préparée pour faire une production de vaccins aussi massive que pour approvisionner, même, l’Europe ou les Etats-Unis », explique notamment le dispositif de production.

Ainsi, il se positionne pour qu’il y ait autant d’étapes avant l’approbation des vaccins: “Les contrôles de qualité, appelés bonnes pratiques pharmaceutiques dans la réglementation européenne, sont insurmontables.”

Contrairement aux affirmations de Margarita del Val

S’il est favorable à de nombreux contrôles et à la large production de vaccins, il n’est pas tellement d’accord avec les déclarations de la virologue de la SCCI, dans lesquelles elle a déclaré que les vaccins ne seraient efficaces que dans les cas légers et modérés: “Je suis désolé d’être si pessimiste, j’ai pris des vaccins toute ma vie, et cela ne me convainc pas du tout.” Bien qu’il avoue qu’il “l’apprécie beaucoup”, Il n’hésite pas à admettre qu’ils sont «d’une myopie énorme et d’une myopie scientifique».

“Dire que cela n’empêche pas l’hospitalisation est une erreur, nous n’avons pas de données car l’étude n’a pas pu être réalisée, mais en évitant l’infection, il est normal d’éviter l’hospitalisation”, dit Diez. “Le message est le suivant: il prévient les maladies, et la prévention des maladies graves ne peut être mesurée que lorsqu’elle est sur le marché et pour cela qu’elle fonctionne”, déclare-t-il clairement.

Prédiction vaccinale

Concernant Pfizer, en plus de son avis sur les pourcentages, il considère que le fait d’avoir besoin d’un gel à 70 degrés sous zéro signifie que “Il n’y aura pas beaucoup d’entrepôts avec ces caractéristiques pour conserver de nombreux vaccins”. Dans le cas de Moderna, il affirme que l’UE n’a encore signé aucun accord.

En tout cas, sa prédiction est pour mars 2021: «Même s’ils le font l’examen rapide peut prendre au minimum 4, 6 voire 8 semaines et une fois analysé, c’est au moment où les autorisations sont données et que la distribution commence ».