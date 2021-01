COVID-19 :

Comment Biden va-t-il gérer la pandémie? 1:23

. –– Malgré l’augmentation constante des décès dus au COVID-19, un expert médical a déclaré que les États-Unis avaient désormais une chance de «maîtriser la pandémie».

«Nous verrons beaucoup de morts dans les deux prochains mois. Mais il y a un rayon de lumière », a déclaré ce lundi le Dr Jonathan Reiner dans l’émission« New Day ». Reiner est professeur de médecine à l’Université George Washington et analyste médical CNN.

«Au cours des quatre derniers jours, pour la première fois depuis des mois, nous avons constaté une baisse régulière … 1 000 hospitalisations de moins par jour aux États-Unis», a-t-il déclaré. “Nous avons vu la même tendance dans les nouveaux cas.”

Dans tout le pays, les hospitalisations sont d’environ 124 000 par jour, contre 132 000 il y a quelques semaines. Reiner a également noté que les tests avaient augmenté ces dernières semaines, mais que la positivité était tombée à environ 11%. Ceci, comparé au pic de 14% il y a quelques semaines.

“Toutes ces mesures suggèrent que nous avons peut-être dépassé le sommet”, a-t-il déclaré. «Si nous restons là-bas maintenant, que nous portons des masques et que nous vaccinons le plus rapidement possible, nous pouvons commencer à contrôler cette pandémie», a-t-il insisté.

Pourtant, les décès liés au covid-19 sont proches de 400 000 aux États-Unis. De plus, plusieurs États ont déjà signalé des cas d’une nouvelle variante du coronavirus détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

Les États-Unis demanderont aux voyageurs aériens des tests de covid-19 négatifs 0:43

Le nombre d’infections de cette variante est susceptible de «doubler chaque semaine», selon le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA).

“Dans environ cinq semaines, cette (variante) commencera à prendre le relais”, a déclaré Gottlieb lors d’une interview sur CBS “Face the Nation”.

“Le seul obstacle contre cette nouvelle variante est le fait que nous aurons de nombreuses infections d’ici là, donc il y aura beaucoup d’immunité dans la population et nous allons vacciner plus de personnes”, at-il ajouté. Mais cela change vraiment l’équation. Et je pense que ce que nous voyons est une attaque incessante de ce virus, qui se dirige vers le printemps », a-t-il déclaré.

“Nous pourrions avoir des niveaux d’infections constamment élevés au printemps jusqu’à ce que nous ayons enfin suffisamment de personnes vaccinées”, a-t-il déclaré.

Bien que les variantes de covid-19 ne soient pas nécessairement plus meurtrières, elles peuvent causer plus de décès, a averti le Dr Anthony Fauci sur NBC ce dimanche.

«Bien que, individuellement, (la variante) ne soit pas plus virulente, ce qui signifie qu’elle ne vous rend pas plus malade ou ne vous rend pas plus enclin à mourir, rien qu’en chiffres, plus vous avez de cas, plus vous serez hospitalisé. Et plus vous avez d’hospitalisations, plus il y a de décès », a expliqué Fauci.

Une nouvelle variante du covid-19 est maintenant “de plus en plus présente dans divers comtés de Californie”. Cela a été annoncé par les responsables de la santé de l’État ce dimanche dans un communiqué de presse.

La variante, baptisée 452R, est différente de la variante B.1.1.7 détectée pour la première fois au Royaume-Uni, selon les responsables de la santé. Comme les tests de variantes ont augmenté en Californie, la variante 452R a été identifiée plus fréquemment depuis novembre. Il a également été détecté dans de grandes foyers dans le comté de Santa Clara.

«Il est trop tôt pour savoir si cette variante se répandra plus rapidement que d’autres. Mais cela renforce certainement la nécessité pour tous les Californiens de porter des masques et de réduire les rencontres avec les personnes en dehors de leur domicile immédiat pour aider à ralentir la propagation du virus », a déclaré l’épidémiologiste Dr Erica Pan du Département de la santé publique de Californie.

Les États-Unis approchent les 400000 décès dus au covid-19

À la mi-janvier, les États-Unis ont ajouté 3,9 millions de nouveaux cas de COVID-19 et plus de 51000 décès liés au virus.

Les touristes prennent-ils les vaccins des résidents de la Floride? 1:55

Le bilan total des décès dus au covid-19 dans le pays approche maintenant rapidement les 400 000. Ce nombre est plus que le nombre d’Américains qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la guerre de Corée combinées. C’est aussi à peu près le même nombre d’Américains qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et il est beaucoup plus élevé que le nombre de morts du covid-19 dans tout autre pays.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, il y avait lundi au moins 23 964 891 cas de coronavirus aux États-Unis, avec au moins 397 808 décès.

«Les chiffres sont assez choquants», a déclaré dimanche à CNN le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Ce mois-ci, les États-Unis ont ajouté plus de 200 000 cas quotidiens chaque jour, sauf pendant trois jours. Et le nombre réel d’infections peut, en fait, être plusieurs fois plus élevé que ce qui a été enregistré, selon une étude récente.

Hotez estime que ce chiffre est plus proche d’un million de nouvelles infections par jour.

“C’est un niveau de transmission énorme aux États-Unis et les gens ont peur, les gens sont bouleversés”, a ajouté Hotez. “Il y a beaucoup de travail à faire à partir du 20 janvier.”

Les experts ont averti que si les vaccins sont en route, le pays est encore loin d’être hors de danger. En fait, le nouveau directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a averti dimanche que des «semaines sombres» étaient à venir.

«À la mi-février, nous prévoyons un demi-million de morts dans ce pays», a déclaré le Dr Rochelle Walensky à «Face the Nation».

“Nous n’avons pas encore vu les ramifications de ce qui s’est passé en raison des voyages de vacances, des rassemblements de vacances, en termes de taux élevés d’hospitalisations et de décès ultérieurs”, a ajouté Walensky.

Les hôpitaux subissent un “ stress sévère ” le mois prochain

Plus de 124300 Américains sont actuellement hospitalisés avec le virus à travers le pays, selon le Covid Tracking Project. Pour mettre cela en perspective, le chiffre est plus du double du pic des hospitalisations au COVID-19 aux États-Unis au printemps dernier, selon les données du projet.

Dans son dernier rapport, l’Institut d’évaluation et de métrique de la santé de l’Université de Washington prévoyait que les hôpitaux de nombreux États “subiraient un stress sévère au cours des quatre prochaines semaines”.

Cela a déjà été le cas dans différentes régions du pays.

Le comté de Los Angeles – l’épicentre de la crise du COVID-19 en Californie – a lutté contre une augmentation brutale des infections, des hospitalisations et des décès pendant des semaines. Les responsables de la santé du comté ont rapporté dimanche que plus de 7400 personnes étaient toujours hospitalisées avec le virus. Parmi ceux-ci, 23% étaient dans des unités de soins intensifs.

Des responsables de la Pennsylvanie ont déclaré à la fin de la semaine dernière qu’il y avait plus de 4900 personnes hospitalisées pour COVID-19. C’est presque le double du pic printanier.

En Géorgie, un hôpital a déclaré à l’affilié de CNN, WSB, qu’ils étaient si pleins qu’ils devaient soigner des patients dans des couloirs et des ambulances.

«Nous sommes vraiment dans les jours les plus sombres», a déclaré le Dr Deepak Aggarwal du Northeast Georgia Medical Center à la station de nouvelles.

12 millions d’Américains ont reçu la première dose du vaccin Covid-19

Pendant ce temps, plus de 12,2 millions d’Américains ont reçu leur première dose du vaccin COVID-19, selon les données du CDC. Plus de 31 millions de doses ont également été distribuées dans tout le pays, selon l’agence.

Cela se produit alors que le pays n’est qu’à quelques jours de l’investiture du président élu Joe Biden.

Biden a détaillé un plan pour les vaccins qui comprend l’élargissement de l’éligibilité à plus de personnes, la création de plus de sites de vaccination et la prise de mesures pour augmenter l’approvisionnement et la distribution des vaccins.

«Notre plan est aussi clair qu’audacieux: faire vacciner gratuitement davantage de personnes. Créez plus d’endroits où ils peuvent se faire vacciner. Mobiliser davantage d’équipes médicales pour faire entrer les vaccins dans les bras des gens. Augmentez l’offre et sortez-la dès que possible », a déclaré Biden la semaine dernière.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré lundi qu’il pensait que l’administration entrante de Biden allait passer.

“Je pense que l’administration Biden comprend l’importance de cela”, a déclaré Evers lors d’un discours dans une clinique de vaccination du Prevea Health / University of Wisconsin-Green Bay Kress Events Center. “Nous obtiendrons le vaccin dont nous avons besoin.”

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré avoir envoyé lundi une lettre au secrétaire du département de la Santé, Alex Azar. Comme il l’a expliqué, la lettre exigeait une explication de ce qu’elle disait être une fausse affirmation selon laquelle les doses de réserve de vaccin seraient envoyées aux États. “Le gouvernement fédéral a le contrôle de l’approvisionnement, il doit augmenter l’offre”, a déclaré Cuomo.

Le gouverneur a ajouté qu’il avait également envoyé une lettre au président de Pfizer lui demandant si New York pouvait acheter des doses de vaccins directement auprès de la société pharmaceutique. Ce que pense Cuomo serait la première fois.

Lauren Mascarenhas et Jacqueline Howard, toutes deux de CNN, ont contribué à ce rapport.