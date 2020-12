COVID-19 :

Ce Noël est très différent pour tout le monde. De nombreuses familles se souviendront sûrement d’eux à vie. Les retrouvailles en famille ou entre amis sont limitées à la suite de la pandémie de coronavirus et cela nous empêche de rencontrer tous nos êtres chers pour fêter Noël un an de plus.

Les autorités recommandent aux personnes âgées d’éviter les contacts sociaux car elles sont considérées comme des personnes à risque en raison de leur âge élevé. Pour lui, de nombreuses personnes âgées ont décidé de rester à la maison et de ne rencontrer aucun membre de leur famille pour éviter une éventuelle contagion.

Il a appelé la police parce qu’il était seul

Cela a été le cas pour Fiorenzo Malavolti, un vieil homme de 94 ans résidant dans la ville italienne de Vergato, dans la province de Bologne. Le 25 décembre, jour de Noël, Malavolti n’avait personne avec qui porter un toast et il se sentait seul. Par conséquent, il a décidé d’appeler la police pour lui tenir compagnie.

“Je suis seul à la maison. Rien ne va pas avec moi, je veux juste que quelqu’un porte un toast à Noël. Si vous avez un policier disponible, pourrais-je venir pendant 10 minutes?” dit l’homme pour le journal italien La Repubblica.

Les carabiniers lui ont grillé

Après ça, quelques policiers sont partis et sont allés chez Malavolti pour porter un toast avec lui et discuter de leurs expériences personnelles. Aussi ont passé un appel vidéo à leurs proches afin qu’ils puissent voir le moment attachant.

Homme politique et journaliste italien Giorgia Meloni voulait partager Twitter une photo du vieil homme avec les deux policiers: “Fiorenzo Malavolti a 94 ans et est seul à la maison pour #Noël. Il a décidé d’appeler la police pour recevoir un peu de chaleur humaine. Une demande inhabituelle, mais reçue avec amour. Merci à notre #FuerzaDelOrden, toujours à la pointe pour les plus faibles “, a écrit.