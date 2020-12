COVID-19 :

Pendant une urgence à bord d’un vol United Airlines, un technicien médical d’urgence s’est précipité pour effectuer une réanimation cardiopulmonaire sur un homme présentant des symptômes de coronavirus, et il éprouve maintenant des symptômes du virus.

Tony Aldapa dit qu’il était censé recevoir le vaccin COVID-19 vendredi parce qu’il n’est pas seulement un technicien médical d’urgence agréé, mais aussi un travailleur de la santé des urgences.

Mais au lieu de cela, il est mis en quarantaine à la maison en attendant les derniers résultats du test COVID-19. «Dix fois sur dix, je me levais pour aider», a déclaré Aldapa.

Sa formation a été lancée pour aider un homme souffrant d’un arrêt cardiaque sur un vol d’Orlando, en Floride, à Los Angeles, en Californie. Le vétéran de la marine américaine a déclaré qu’il connaissait les risques lorsqu’il a pratiqué la RCR sur l’homme.

“C’était la dernière chose à laquelle je pensais”, expliqua Aldapa. “Je pensais qu’il y a un gars qui a besoin de RCR.”

Mais depuis le vol de lundi, il souffre de symptômes de coronavirus. «J’ai encore mal à la tête, toux, courbatures», dit-il.

Avec une autre infirmière aux soins intensifs et un ambulancier ambulancier, ils se sont relayés pour pratiquer la RCR sur l’homme. La femme de l’homme a été entendue dire qu’il avait perdu son sens du goût et de l’odorat et a dit à Aldapa qu’il ne se sentait pas bien avant le vol.

“Il m’a dit qu’il avait le souffle court et que sur le chemin du retour, ils feraient un test COVID”, a déclaré Aldapa.

Aldapa dit qu’il n’a jamais fait de bouche-à-bouche, mais en faisant des compressions thoraciques dans le couloir étroit pendant 45 minutes, il avait fait tourner un réanimateur et un masque à oxygène pour aider l’homme à respirer.

Après un atterrissage d’urgence pour emmener l’homme à l’hôpital, où il est décédé plus tard, le vol s’est poursuivi vers LAX.

United Airlines dit que tous les passagers doivent remplir un questionnaire pour voyager dans lequel ils reconnaissent qu’ils n’ont pas de COVID-19 ou de symptômes. Alors que plusieurs passagers disent que l’homme qu’Aldapa a aidé a présenté des symptômes, on ne sait pas s’il avait un coronavirus.

Aldapa dit que nous devons tous assumer nos responsabilités. «Si vous savez que vous êtes malade, prenez soin de vous, mais aussi des personnes avec qui vous allez être … prenez les bonnes décisions», a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne a contacté Aldapa pour le remercier et a déclaré avoir envoyé le manifeste de vol aux Centers for Disease Control and Prevention.

Aldapa dit que les Centers for Disease Control and Prevention ne l’ont pas encore contacté.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’ils travaillaient avec les autorités sanitaires locales pour atteindre ceux qui pourraient être à risque d’infection.