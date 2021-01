COVID-19 :

La police a arrêté ce week-end un homme qui vit depuis trois mois dans une section sécurisée de l’aéroport international de Chicago. La raison, que Il avait peur du coronavirus et c’est pourquoi il ne voulait pas rentrer chez lui à Los Angeles. Il a été accusé d’avoir pénétré par effraction dans une zone réglementée (crime) et de vol (délit).

Selon la police, telle que recueillie par le Chicago Tribune ou The Guardian, Elle s’appelle Aditya Singh, elle vient de Californie et elle a 36 ans. Les procureurs disent qu’il a volé de Los Angeles à l’aéroport international O’Hare le 19 octobre., et depuis lors, il n’a plus bougé.

Ce samedi après-midi, deux employés d’United Airlines lui ont demandé une pièce d’identité et il leur aurait montré un badge d’aéroport appartenant à un directeur des opérations il avait donc précisément dénoncé sa disparition quelques jours plus tard, le 26 octobre.

Qui est-il et comment a-t-il pu être là depuis si longtemps?

Cette histoire ressemble à quelque chose du film de Tom Hanks The Terminal, mais c’est un cas réel. Aditya Singh, comme l’a déclaré le défenseur public adjoint Courtney Smallwood, Il n’a pas de travail, vit avec des colocataires à Orange, Los Angeles et possède une maîtrise en hôtellerie.

De plus, comme l’a révélé le procureur adjoint Kathleen Hagerty, n’a pas de casier judiciaire et aurait reçu de la nourriture grâce à d’autres passagers. Il a expliqué au juge que la plaque n’avait pas été volée, qu’elle avait été retrouvée et qu’il avait seulement «peur de rentrer chez lui à cause du COVID».

C’était fini quand jeLes employés de United Airlines ont appelé le 911 et la police l’a finalement arrêté.

Qu’a dit Justice à propos de l’affaire?

“Être dans une partie sécurisée de l’aéroport avec une fausse carte d’identité soi-disant, sur la base de la nécessité pour les aéroports d’être absolument sûrs afin que les gens se sentent en sécurité lorsqu’ils voyagent, Je pense que ces actions présumées font de lui un danger pour la communauté», A raisonné Susana Ortiz, la juge du comté de Cook.

Pour sa part, le Département de l’aviation de Chicago (CDA) s’est défendu dans un communiqué: «Bien que cet incident fasse toujours l’objet d’une enquête, nous avons pu déterminer que ce monsieur ne représentait pas un risque de sécurité pour l’aéroport ou pour le public voyageur. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi sur une enquête approfondie sur cette affaire. “

Pour le moment, Il s’est vu imposer une caution de 1000 $ et s’il peut se permettre de payer la caution, il peut être libéré, bien que vous serez banni de l’aéroport. La semaine prochaine, il doit comparaître devant le juge, qui a été très surpris par le fait que tant de temps se soit écoulé sans être détecté et prétend que c’est quelque chose de grave car cela remet en cause la sécurité de l’aéroport.