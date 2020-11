COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus cela fait ressortir le pire chez certaines personnes. Nous avons vu se bat pour ne pas porter de masque ou se moquer des personnes malades pour avoir respecté les mesures de sécurité pour prévenir le COVID-19. Mais ce que nous n’avions pas entendu jusqu’à présent, avait été la vente d’un nouveau-né à cause de l’infection.

S’est passé en Chine, où Un homme a vendu son bébé pour un peu plus de 20 000 euros (163 000 Juanes), un collier et un bracelet en or. La raison, le perte de votre emploi en raison de la crise sanitaire. Cela l’a conduit à se débarrasser du petit pour pouvoir payer le paiement hypothécaire et les différentes tranches de votre voiture.

Il a convaincu la mère du garçon

La mère de l’enfant a été convaincue par le père ne pas être en mesure de s’occuper des reçus en attente. Le petit a été vendu à une autre femme chinoise, que les autorités ont interrogé après avoir soulevé plusieurs soupçons lors d’un voyage en train. Initialement, Elle a déclaré qu’elle l’avait adopté, mais a fini par avouer plus tard qu’elle avait acheté le bébé.

En attente de traitement

Depuis ce moment, Les autorités de police chinoises ont ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation des parents du garçon pour un crime de traite d’enfants. Maintenant, ils attendent d’être traités.

En Chine, ce c’est considéré comme un crime très grave et est condamné à entre cinq et dix ans de prison. Aussi Ils risquent la réclusion à perpétuité et la peine de mort, si les autorités compétentes le jugent approprié.