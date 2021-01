COVID-19 :

Dr Huerta: S’ils m’ont donné le placebo, je recevrais le vaccin 1:29

. –– Un employé de l’hôpital du Wisconsin est accusé d’avoir retiré intentionnellement 57 flacons d’un vaccin COVID-19 d’un réfrigérateur au cours de la semaine dernière, ont déclaré mercredi des responsables. L’action a forcé l’hôpital à se débarrasser de ces flacons et a déclenché une enquête de la police et du FBI, ont ajouté les autorités.

Le retrait des flacons du réfrigérateur du centre médical Aurora, au nord de Milwaukee, et la nécessité ultérieure de les éliminer samedi, signifie que plus de 500 doses ont été perdues, a déclaré l’avocat Aurora Health.

«C’était une violation de nos valeurs fondamentales. Et l’individu n’est plus notre employé », a indiqué mercredi un communiqué du système hospitalier.

La destruction des doses a été largement rapportée en début de semaine. Précisément lorsque le système hospitalier a déclaré qu’il croyait que les flacons de vaccin de Moderna contre le covid-19 avaient été “par inadvertance retirés du réfrigérateur de la pharmacie” à l’hôpital.

Mais ce mercredi, le travailleur “a reconnu avoir volontairement retiré le vaccin du réfrigérateur”, lit-on dans le communiqué ultérieur du système.

“Nous avons informé les autorités compétentes pour une enquête plus approfondie … Nous sommes plus que déçus que les actions de cette personne entraînent un retard de plus de 500 personnes dans la réception de leur vaccin”, indique le communiqué.

Ils enquêtent sur l’incident avec le vaccin à l’hôpital

La police de Grafton a rapporté que le système hospitalier les avait contactés mercredi soir. Le rapport portait sur “un employé qui a manipulé les flacons du vaccin contre le covid-19”.

“Cette affaire fait l’objet d’une enquête active de la part du Federal Bureau of Investigation, de la Food and Drug Administration et du département de police de Grafton”, a déclaré la police de la ville.

5 faits à savoir sur le vaccin de Moderna 0:39

Ni la police ni le système de santé n’ont discuté publiquement d’un motif. Le système de santé a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse sur la question jeudi.

CNN a demandé des commentaires au FBI.

Moderna dit que son vaccin doit généralement être conservé à des températures inférieures à ce qu’un réfrigérateur peut fournir. Mais il peut également durer 30 jours en réfrigération normale. Permettre aux hôpitaux et aux pharmacies une flexibilité pour le stockage et la distribution du vaccin.

Le système hospitalier n’a pas dit depuis combien de temps les flacons ont été retirés du réfrigérateur et quand ils ont été découverts.

Le vaccin peut durer jusqu’à 12 heures à l’extérieur d’un réfrigérateur, selon Moderna. Un nombre non spécifié de flacons retirés a été utilisé pour vacciner certains membres du personnel dans la fenêtre de 12 heures, a indiqué l’hôpital.

“Malheureusement, la plupart ont dû être jetés”, indique le communiqué initial de l’hôpital.

Dave Alsup et Andrea Diaz, tous deux de CNN, ont contribué à ce rapport.