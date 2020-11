COVID-19 :

Les ascenseurs sont un espace dangereux pour la propagation du coronavirus. Ce sont de petites pièces, peu ou pas ventilées, où les personnes qui y entrent ne gardent pas la distance de sécurité appropriée. Les experts ont demandé depuis le début de la pandémie d’éviter son utilisation, mais il y a des moments où ce n’est pas possible et c’est pourquoi des travaux ont été menés pour essayer d’arrêter la transmission du COVID-19 dans les ascenseurs.

Donc, Un inventeur de Denia (Alicante) a breveté un ascenseur qui élimine toute trace de COVID-19 de l’air et des surfaces de contact grâce à l’utilisation de rayons ultraviolets. Chaque fois qu’il n’est pas utilisé et n’a pas d’occupants, l’ascenseur est désinfecté avec ces rayons ultraviolets. Le responsable de la découverte est José Roig, directeur d’une entreprise leader dans la conception, la fabrication et l’installation de machines pour le traitement des noix.

L’Espagne, pays avec le plus d’ascenseurs par habitant

Le natif d’Alicante explique que la crise du COVID-19, qui a provoqué une baisse de son activité, l’a amené à se réadapter à la nouvelle situation et a commencé à réfléchir à la manière d’arrêter la propagation des infections dans notre pays. Roig a réalisé que l’Espagne est le pays avec le plus d’ascenseurs par habitant dans le monde et est arrivé à la conclusion que ces espaces représentent un danger très important pour la circulation du virus, car En eux, les conditions parfaites existent pour qu’une personne infecte une autre.

Pour cette raison, il a travaillé dur pour développer un élévateur «anti-COVID» qui utilise la technologie utilisée dans son entreprise, basée sur la pasteurisation qui élimine les agents pathogènes avec les rayons ultraviolets. En ce sens, et en profitant des connaissances antérieures que j’avais déjà, Le brevet de Roig utilise environ 200 ou 220 nanomètres de lumière ultraviolette et parvient à désinfecter l’ascenseur en toute sécurité et “en moins d’une minute”, il assure.

Signal d’alarme s’il y a plus d’utilisateurs que recommandé

De plus, le développeur a également réfléchi à l’importance de ne pas accumuler de personnes à l’intérieur de l’ascenseur. Donc, son invention incorpore un mécanisme de verrouillage qui ferme les portes et lance un message d’alarme s’il détecte qu’il y a plus d’utilisateurs à l’intérieur que ce qui est conseillé. De cette manière, en plus de garantir que l’ascenseur est un espace sans virus, il permet également de respecter la distance de sécurité.

Roig n’a pas précisé où ce nouvel élévateur antiCOVID-19 devrait être utilisé, mais il est clair qu’il est idéal pour tous types de bâtiments, des centres de santé ou des écoles, aux immeubles d’habitation, en passant par les ascenseurs communs que l’on trouve dans les transports publics.

L’ascenseur anti-COVID que José Roig a breveté n’est pas sa première invention. Sa famille a ajouté 40 brevets liés à la technologie qu’ils utilisent pour tous les types de noix et il n’en a que 14 à son nom, en plus des quatre autres qu’il a actuellement dans le pipeline.