SHANGHAI – La journaliste citoyenne chinoise Zhang Zhan a été condamnée lundi à quatre ans de prison pour “avoir provoqué des altercations et cherché des ennuis” en raison de ses reportages sur la première épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, a rapporté le journal de Hong Kong Apple Daily.

Ce journal, qui cite l’un de ses avocats, souligne que Zhang a refusé d’accepter les accusations, considérant que ses informations – publiées sur des plateformes chinoises telles que WeChat et d’autres interdites dans le pays comme Twitter ou YouTube – ne devraient pas être censurées.

Selon Amnesty International (AI), son travail à Wuhan s’est concentré sur la dénonciation des arrestations d’autres journalistes indépendants et le harcèlement de proches de victimes de coronavirus pendant ce qui est considéré comme la première épidémie mondiale de la pandémie COVID-19.

L’organisation Chinese Human Rights Defenders (CHRD) a souligné en septembre que la femme avait été arrêtée pour avoir publié que les citoyens de Wuhan avaient reçu de la nourriture pourrie pendant les 11 semaines de détention que vivait la ville ou qu’ils étaient obligés de payer des frais pour pouvoir passer des tests. du coronavirus.

Le procès s’est déroulé lundi devant un tribunal de la ville orientale de Shanghai – où l’accusé a fixé sa résidence – avec une forte présence policière et avec l’aide uniquement de ses proches.

Zhang, qui a été arrêtée à la fin du mois de mai, a entamé une grève de la faim en septembre qui a rendu sa condition physique “très faible”, selon sa défense, qui prétend que les autorités l’ont gavée de force à travers un tube et l’ont forcée à porter chaînes.

Un autre de ses avocats a révélé l’intention de Zhang, 37 ans, de continuer cette grève de la faim “même s’il meurt en prison” si la peine était grave.

Le parquet avait demandé une peine de quatre à cinq ans de prison pour “avoir publié à plusieurs reprises un grand nombre de fausses informations” et avoir accepté des entretiens avec des médias étrangers pour “exagérer malicieusement” la situation du coronavirus à Wuhan.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont protesté contre la décision: “Le gouvernement chinois a de nouveau organisé un procès simulé à Noël alors que les autorités veulent réduire l’attention sur ces cas” sensibles “pendant que les diplomates et les journalistes sont en vacances”, a-t-il expliqué. à Efe Leo Lan, chercheur au CHRD.

Selon lui, la condamnation “sévère” de Zhang est “alarmante” et est un signe que Pékin veut “intimider les autres pour ne pas attirer l’attention sur la situation pandémique à Wuhan au début de cette année”.

Pour sa part, l’activiste de l’IA Gwen Lee a déclaré dans un communiqué que “les journalistes citoyens comme Zhang Zhan étaient la principale, sinon la seule, source d’informations de première main et non censurées pendant les premiers jours du COVID-19”. et a exigé que le régime “arrête de persécuter les journalistes et autres citoyens simplement pour avoir rapporté la vérité”.

D’autres citoyens qui ont également raconté la nouvelle de Wuhan ont disparu ou ont été arrêtés cette année, comme l’homme d’affaires Fan Bing, l’avocat Chen Qiushi ou le jeune journaliste Li Zehua, bien que ce dernier ait été libéré en avril.

“Quiconque loue le” succès “du gouvernement chinois dans la maîtrise du virus devrait en tenir compte. Cela fait partie intégrante du modèle de contrôle de la pandémie du Parti communiste chinois”, a indiqué le chercheur chinois de Human Rights Watch (HRW) Yaqiu Wang.

À Wuhan, les autorités locales ont tardé à publier certaines des informations disponibles sur l’épidémie, car, selon le maire de l’époque, Zhou Xianwang, elles avaient besoin de l’approbation des autorités supérieures pour le faire.