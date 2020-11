COVID-19 :

Esther Ruiz a écrit un livre qui recueille les sentiments que nous avons tous ressentis à un moment donné pendant la pandémie. Est intitulé ‘Quand cela arrive … ‘ (Editorial Círculo Rojo), une compilation d’articles écrits que Ruiz a écrits lors de la détention au printemps dernier. UNE livre délicieux et simple plein de sentiments qui marqueront l’intérieur de nombreuses personnes qui ont vécu une certaine réflexion pendant l’état d’alarme.

Quelques pages où l’auteur nous raconte les illusions, les désirs, les souhaits et les sentiments qu’elle a ressentis pendant les jours les plus durs de la crise sanitaire. Ces jours où nous ne pouvions que marcher dans nos couloirs et sortir applaudir les infirmières, médecins, infirmières ou assistantes qui étaient au pied du canyon – et parfois à la limite de leurs forces – pour prendre soin de toutes les personnes qui arrivaient aux portes des hôpitaux.

«« Et du coup tout s’arrête »était l’article de départ. Tout était frénétique, mais tout à coup un virus arrive et vous devez oublier ce que vous aviez. Le besoin de m’exprimer s’est fait sentir. Il est né des entrailles et de l’âme, et en principe c’était pour moi, mais je l’ai publié et je l’ai beaucoup aimé. Je mets des mots sur les sentiments collectifs », a expliqué Ruiz à« Cope »dans une interview d’Albacete.

C’est un journal de l’époque, un journal qui porte la signature de Ruiz, des désirs individuels qui, pourtant, se transforment en émotions collectives que nous avons ressenties sans remède. Les articles de Ruiz ont commencé le 16 mars alors que nous ne savions toujours pas comment nous devrions nous comporter avant un virus dont on ne savait pas tout et mis fin le 20 juin. C’était le dernier jour de l’état d’alerte du gouvernement et le premier de l’été et cette supposée nouvelle normalité qui, par contre, n’était pas telle.

«Au début on avait de l’incertitude, mais ensuite tu as souhaité avec ton âme, il nous fallait une chanson d’espoir, malgré la peur. Nous sortirons, je ne sais pas si renforcés, valorisant les choses qui font cruellement défaut. Parfois, l’urgence ne nous laisse pas voir ce qui est important », dit Ruiz. «L’important est d’avoir sa vie, notez que prendre le train est très banal, mais aujourd’hui c’est impossible

Ce livre est un miroir dans lequel se sentir reflété car, bien qu’il parle d’un seul cœur, Nous pouvons tous ressentir le même pompage de sentiments. Ruiz réfléchit sur ces pages écrites sous la solitude d’un enfermement non élu, mais que nous n’avions d’autre choix que de respecter parce que – jamais mieux – la vie en était une.

Ruiz aussi fait des réflexions dans lesquelles il ne perd pas de vue le présent. En fait, ces semaines d’enfermement ont été les jours où les citoyens ont cherché à maintes reprises des informations pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je veux penser qu’ils ne nous ramèneront pas à la maison. Nous devons avoir une responsabilité individuelle », explique-t-il.

Ce livre, ‘Quand cela arrive. Réflexions d’un état d’alarme ‘, recueille une emprise d’émotions qui, pour l’instant, semble ne pas avoir pris fin avec l’arrivée d’une nouvelle vague de Covid-19. Ces jours-là, où nous ne pouvions communiquer que grâce à la technologie, étaient une période d’apprentissage. «Qui a voulu … a appris, mais nous sommes compliqués. Mais oui, j’aime penser que quelque chose que nous avons appris à valoriser davantage les choses. Les gouvernements sortent régulièrement de cette pandémie, ce n’est pas facile, le problème c’est quand on veut s’engager en politique avec les citoyens », explique l’auteur.

Qui est Esther Ruiz?

Ruiz est né à Madrid, après avoir obtenu son diplôme en droit, il a découvert sa passion pour le marketing, la communication et la créativité publicitaire, développant sa carrière professionnelle pendant près de deux décennies dans les principaux réseaux de radio -Onda Cero, Punto Radio, esRadio, Cadena SER, COPE— et sur différentes chaînes de télévision, dont celles du groupe Atresmedia.

Ce journaliste de vocation est membre de la Conseil d’administration de l’Association des professionnels de la radio et de la télévision. Actuellement, il collabore à l’émission de radio No son Horas de Onda Cero et en tant que chroniqueur sur madriddiario.es, diariocrítico.com et d’autres journaux numériques.

En 2015, elle a reçu le Silver Antena pour son innovation dans la communication publicitaire.